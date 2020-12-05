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بدء التصويت في انتخابات مجلس الأمة في الكويت

Lebanon 24
05-12-2020 | 08:31
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فتحت محطات الاقتراع في الكويت أبوابها أمام الناخبين، صباح اليوم السبت، لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة، بأول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد.

وبدأ التصويت في الكويت في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (5:00 ت. غ)، وسيستمر حتى الثامنة مساء.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن الناخبين سيدلون بأصواتهم في الدوائر الانتخابية الخمس في البلاد، في ظل إجراءات احترازية مشددة بسبب حائجة كورونا.
ويتنافس 326 مرشحا من بينهم 29 امرأة في الانتخابات، للفوز بمقاعد البرلمان المكون من 50 عضوا.
ويبلغ مجموع الذين يملكون حق التصويت في الانتخابات أكثر من 567 ألف شخص، وتتم الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد المعمول به منذ عام 2012، ويمنح الناخب صوتا واحدا عوضا عن 4 كما كان في الماضي.

وشملت الاحترازات الصحية لدرء خطر الوباء عن الانتخابات عدم التجمع خارج مراكز الاقتراع أو داخلها، مع ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم اليدين قبل الدخول لمركز الاقتراع، والحرص على الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات.
وكان وباء كورونا قد ألقى بظلاله على الحملات الانتخابية في الكويت، فلم تكن بالزخم الذي كانت عليه في الانتخابات السابقة بعدما حظرت السلطات التجمعات.
وهذه الانتخابات هي الثامنة عشر في تاريخ الكويت، والأولى في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي تولى مقاليد الحكم في البلاد في أواخر سبتمبر الماضي، بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ويعيّن أمير الكويت رئيس الوزراء الذي يشكل الحكومة، على أن يكون من بين أعضائها واحد على الأقل من نواب البرلمان.
المصدر: سكاي نيوز
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