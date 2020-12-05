آخر تطورات الأزمة الخليجية.. لن تشمل البحرين والإمارات؟

قال وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح إن مباحثات "مثمرة" جرت خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ 2017، في حين توالت ردود الفعل المرحبة بهذه الخطوة خليجيا ودوليا.
وأوضح وزير خارجية الكويت -عبر كلمة بثها تلفزيون الكويت- أن هذه المباحثات "أكد فيها جميع الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم، وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".
ووجّه الوزير الكويتي شكره إلى جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي "على النتائج المثمرة التي تحققت في طريق حل الخلاف"، الذي اندلع منذ 2017 بين قطر من ناحية، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى.
وفي وقت لاحق لإعلان البيان، أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح عن ارتياحه لما وصفه بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بالتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الخليجي.
وأضاف -في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية مساء الجمعة- أن كافة الأطراف أكدت من خلال الاتفاق حرصها على التضامن والتماسك والاستقرار الخليجي والعربي.
وأشار إلى أن الاتفاق يعكس تطلع الأطراف المعنية إلى تحقيق المصالح العليا لشعوبها في الأمن والاستقرار والتقدم والرفاه.
واستذكر أمير الكويت بالتقدير الجهود "الخيرة والبناءة" للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي أرسى قواعد الاتفاق.
وتوجه أمير الكويت بالتهنئة لقادة الدول المعنية لحرصهم على تحقيق هذه الخطوة، وإلى أصدقاء الكويت في العالم على دعمهم لجهود الوساطة الكويتية.
كما توجه بالشكر أيضا للرئيس الأميركي دونالد ترامب على جهوده الداعمة، التي تعكس التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
الأزمة طُويت
وكان خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي قال في تصريح تلفزيوني الجمعة إن "الأزمة الخليجية طُويت، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف الخليجية"، مضيفا "سوف يترتب على هذا الاتفاق الدخول في التفاصيل المتعلقة به قريبا".
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية -نقلا عن الجار الله- أن "هناك خطوات قريبة سيتم الإعلان عنها للانطلاق نحو المستقبل وطي صفحة الخلاف"، مشيدا بجهود الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد وأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح والجهود الأميركية.
وتعليقا على هذه التطورات، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الوقت قد حان لحل الخلاف الخليجي، وأكد أنه يأمل أن تتم المصالحة الخليجية لأنها مهمة لشعوب دول المنطقة.
وأحجم بومبيو -خلال تصريحات أدلى بها خلال حوار المنامة- عن التكهن بموعد تحقق مثل هذا الحل، لكنه قال إن واشنطن ستواصل العمل لتسهيل عقد محادثات وحوار من أجل الحل.
الموقف السعودي
من جهته، قال وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان إن بلاده تنظر "ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية، ونشكر المساعي الأميركية في هذا الخصوص".
وأضاف -في تغريدة له على تويتر- "نتطلع لأن تتكلل الجهود الكويتية والأميركية بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة".
وقال في مداخلة له في منتدى المتوسط إنه "تم إحراز تقدم ملحوظ بشأن الأزمة الخليجية بفضل الجهود الكويتية والأميركية، ويحدونا الأمل أن يفضي هذا التطور إلى اتفاق أخير".
وأضاف "طبعا متفائل لأننا نقترب من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بين جميع الدول الخليجية لنصل إلى حل مرض للجميع".
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن محللين أشاروا سابقا إلى أن أي اختراق سيشمل فقط العلاقات الثنائية بين الرياض والدوحة، وسيستثني الإمارات خصوصا، التي كانت أكبر منتقدي الدوحة منذ بدء الأزمة.
إلا أن تصريحات وزير الخارجية السعودي قد تعني -حسب وكالة الصحافة الفرنسية- أن الحلحلة قد تكون أشمل، لكن الإمارات والبحرين لم تعلقا بعد على التقدم المحرز في الجهود لحل هذه الأزمة.
وكانت وكالة بلومبيرغ (Bloomberg) الأميركية قالت الخميس إن "السعودية وقطر تقتربان من التوصل لاتفاق أولي لإنهاء الخلاف المستمر منذ أكثر من 3 سنوات، بضغط من إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب". وأضافت الوكالة -نقلا عن 3 مصادر لم تكشف عن هوياتهم- أن الاتفاق الأولي لن يشمل الإمارات والبحرين ومصر.