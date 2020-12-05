بريطانيا تؤكد تعرض سفينة لهجوم قبالة ساحل اليمن

أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت، أن لديها علما بتعرض سفينة لهجوم قبالة ساحل اليمن.وقامت الهيئة في وقت لاحق بتحديث الإشعار على موقعها الإلكتروني لتقول إن "الواقعة انتهت الآن. والسفينة والطاقم بخير".وأشارت الهيئة إلى سفن في الجوار كمصدر للواقعة دون أن تذكر أي تفاصيل أخرى.