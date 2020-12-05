21
o
بيروت
23
o
طرابلس
16
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
دفاعاً عن فلسطين.. ظريف يتهم ألمانيا بـ"التمييز الخسيس"
Lebanon 24
05-12-2020
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف برلين بممارسة "التمييز الخسيس" على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن عدم إدراج السلطات الألمانية فلسطين في برنامج للتطعيم ضد كورونا.
ونشر ظريف رابط خبر على حسابه في "تويتر" يتحدث عن نية ألمانيا إدراج إسرائيل ضمن برنامج التطعيم الأوروبي ضد كورونا، واستثناء فلسطين من ذلك.
وقال في تغريدته مخاطبا نظيره الألماني هايكو ماس: "قبل الحديث عما يجب على إيران فعله، كفوا عن هذا التمييز السافل بخصوص كورونا".
واتهم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بتقديم "دعم مطلق للإرهاب الإسرائيلي"، داعيا هذه الدول "للوفاء بالتزاماتها بقرار مجلس الأمن رقم 2231، ووضع حد لانتهاكاتها للاتفاق النووي، ووقف تصرفاتها الضارة في منطقتنا".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
بعدما ضجت مواقع التواصل بخبر طلاقهما..هذا ما حصل بالتفصيل بين تيم حسن ووفاء الكيلاني
Lebanon 24
بعدما ضجت مواقع التواصل بخبر طلاقهما..هذا ما حصل بالتفصيل بين تيم حسن ووفاء الكيلاني
15:00 | 2020-12-04
04/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتّر على أوتوستراد صيدا - الجنوب.. هذا ما حصل
Lebanon 24
توتّر على أوتوستراد صيدا - الجنوب.. هذا ما حصل
19:56 | 2020-12-04
04/12/2020 07:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تثير الجدل.. إطلالة جريئة وبدون أخذ احتياطات كورونا وتعلق: كانت ليلة مجنونة
Lebanon 24
فنانة لبنانية تثير الجدل.. إطلالة جريئة وبدون أخذ احتياطات كورونا وتعلق: كانت ليلة مجنونة
18:00 | 2020-12-04
04/12/2020 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قضية ابن هشام سليم "المتحول جنسياً" الى العلن من جديد (فيديو)
Lebanon 24
قضية ابن هشام سليم "المتحول جنسياً" الى العلن من جديد (فيديو)
15:30 | 2020-12-04
04/12/2020 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة من الانتربول.. توقيف رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين
Lebanon 24
مذكرة من الانتربول.. توقيف رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين
17:10 | 2020-12-04
04/12/2020 05:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:30 | 2020-12-05
الرئاسة الروسية تكشف: هذا خلافنا الأكبر مع أنقرة
10:23 | 2020-12-05
مفاجأة جديدة: خفافيش في الصين تحمل أنواعا أخرى من كورونا
10:00 | 2020-12-05
دولة أفريقية تعلن "هزيمة كورونا": سنحتفل بالميلاد بشكل طبيعي
09:45 | 2020-12-05
لدورها بهجمات على السفارة الأميركية ببغداد.. مشروع عقوبات يستهدف منظمة جديدة
09:30 | 2020-12-05
مصر تقترب من إنهاء بناء أعلى برج في إفريقيا.. شاهدوا الصور
09:00 | 2020-12-05
آخر تطورات الأزمة الخليجية.. لن تشمل البحرين والإمارات؟
فيديو
فيديو نادر وعفوي.. الأمير وليام يضع المكياج على وجه الأميرة ديانا
Lebanon 24
فيديو نادر وعفوي.. الأمير وليام يضع المكياج على وجه الأميرة ديانا
22:00 | 2020-12-04
05/12/2020 10:49:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"تتصل بشبكات LTE مباشرة".. تعرّفوا إلى ساعة "Mobvoi" الأحدث! (فيديو)
Lebanon 24
"تتصل بشبكات LTE مباشرة".. تعرّفوا إلى ساعة "Mobvoi" الأحدث! (فيديو)
18:00 | 2020-12-04
05/12/2020 10:49:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فاز بجائزة قيمتها مليون دولار.. وفجّر مفاجأة لبقية منافسيه! (فيديو)
Lebanon 24
فاز بجائزة قيمتها مليون دولار.. وفجّر مفاجأة لبقية منافسيه! (فيديو)
15:00 | 2020-12-04
05/12/2020 10:49:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact