الرئاسة الروسية تكشف: هذا خلافنا الأكبر مع أنقرة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن "موقف تركيا إزاء الوضع القانوني لشبه جزيرة القرم، لا يزال من أكبر الخلافات بين موسكو وأنقرة"، لافتاً إلى أن الأخيرة "ترفض الاعتراف بتبعيتها لروسيا، وأن مواقف الجانبين إزاء الموضوع متناقضان تماماً". وتابع "هذا الموضوع خارج النقاش لكننا نبلغ أصدقاءنا الأتراك بموقفنا تدريجيا وبصبر".وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة، إن "العلاقات بين روسيا وتركيا ذات منفعة متبادلة وتعتمد على مبادئ عدم التدخل في شؤون الطرف الآخر واحترام مصالحه"، لافتاً إلى أن هذه العلاقات مهمة لكلا الدولتين وكذلك للأمن والاستقرار الإقليميين".