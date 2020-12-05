عربي-دولي

لدورها بهجمات على السفارة الأميركية ببغداد.. مشروع عقوبات يستهدف منظمة جديدة

Lebanon 24
05-12-2020 | 09:45
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يُحضر الكونغرس الأميركي تشريعا جديدا من شأنه أن يعاقب منظمة بدر. 

ويقود العقوبات الجديدة النائب جو ويلسون عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، حيث سيتم إدراج منظمة بدر، لأول مرة على لائحة العقوبات. 
ومن المرجح أن يحظى التشريع بدعم واسع النطاق من الجمهوريين والصقور الديمقراطيين الذين يواصلون النظر إلى نشاط إيران في العراق على أنه تهديد مباشر لأميركا ودبلوماسيتها في المنطقة. ويمكن للعقوبات أن تعقد المشهد بالنسبة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن القادمة، التي تسعى إلى تجديد المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي. 
وقال ويلسون في بيان: "تعمل منظمة بدر مباشرة مع حزب الله اللبناني، وكتائب حزب الله العراقية، وعصائب أهل الحق، والعديد من المنظمات الإرهابية المصنفة الأخرى لدفع حملتها الإرهابية إلى الأمام". "لسوء الحظ، لم يتم تصنيف منظمة بدر على أنها منظمة إرهابية أجنبية. من الضروري للغاية إذا أردنا ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران أن يتم تصنيف بدر كمنظمة إرهابية".

ويأمل ويلسون في أن تقوم وزارة الخارجية بتصنيف منظمة بدر قبل الذكرى السنوية الأولى للهجوم على السفارة الأميركية في بغداد 2019.

ويُلزم التشريع الحكومة الأميركية بالكشف عما إذا كانت المساعدة الأميركية "أفادت منظمة بدر بشكل مباشر أو غير مباشر".

وسيتطلب التعديل أيضًا تقارير عن عمليات منظمة بدر في العراق، بما في ذلك دورها في الهجوم على السفارة الأميركية.

 
المصدر: العربية
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