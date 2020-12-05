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عربي-دولي
20 شخصية مهمة بدائرة الخطر.. حزمة جديدة من عقوبات قيصر قبل الميلاد
Lebanon 24
05-12-2020
|
11:30
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أبلغ عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري، ومنسق فريق متابعة قانون "قيصر" عبد المجيد بركات "المدن"، بأن وزارة الخزانة الأميركية تستعد لإصدار حزمة سادسة من العقوبات بموجب قانون "قيصر" على دمشق قبل أعياد الميلاد.
وأكد نقلاً عن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جويل ريبورن أن الحزمة الجديدة التي ستضم 20 شخصية وكياناً اقتصادياً من "النظام السوري"، ستركز على شخصيات مهمة.
وقال بركات إن ريبورن شدد خلال اللقاء الذي أجراه مع الائتلاف الخميس، على أن العقوبات لا تستهدف الشعب السوري ولا الدولة السورية، وإنما هي عقوبات تستهدف "النظام السوري". وأضاف أن الائتلاف وضع المبعوث الأميركي في حيثيات تهرب النظام من العقوبات، والطرق الالتفافية التي يتبعها "النظام" على العقوبات.
وحسب بركات فإن المتوقع أن تركز الحزمة القادمة على تضييق الخناق اقتصادياً على دمشق، وقال: "المبعوث الأميركي أبلغنا بأن الإدارة الأميركية أخذت بالاعتبار المعلومات من فريق متابعة قانون قيصر الذي شكله الائتلاف لتحديد أسماء الشخصيات والكيانات التي ستطاولها العقوبات".
ومنذ آذار ، بدأت الإدارة الأميركية بإصدار حزم من العقوبات بموجب قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا، وآخرها الحزمة الخامسة في 9 تشرين الثاني، التي شملت 11 كياناً و8 أفراد.
المصدر: المدن
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