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الأمن التركي يوقف روسيين.. ماذا كانا يصوّران؟

Lebanon 24
05-12-2020 | 10:52
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أعلنت السلطات التركية، توقيف ثلاثة أشخاص (روسيان وتركي) مساء الخميس، بعد قيامهم بالتصوير بالقرب من مركز أبحاث وتطوير الطائرات المسيرة في إسطنبول.

وقالت ولاية إسطنبول في بيان إن المواطنين الروسيين "إ.م." و"أ. ب." ومواطن تركي "أ.تشي. ك." تم توقيفهم الخميس، بسبب قيامهم بالتصوير بالقرب من مركز الأبحاث الخاص بالطائرات المسيرة دون إذن.

وأضافت أن التحقيق ما زال جاريا مع الأشخاص الثلاثة، لافتة إلى أنه تم تمديد توقيفهم لثلاثة أيام بقرار من النيابة العامة بإسطنبول.

من جهتها قالت صحيفة "صباح" التركية، إنه تم توقيف المراسل أليكسي بتروشكو والمصور ماليشكين من قناة "NTV" الروسية بإسطنبول، بعد محاولتهما التقاط صور ومشاهد سرية لمرافق شركة "بيكار" للصناعات الدفاعية والتي تنتج الطائرات المسيرة.

وأشارت إلى أن الروسيين اللذين احتجزتهما قوات الأمن بسبب تصوير مشاهد حول "بيكار" دون إذن زعما بأنهما سائحان، ليقرا بعد ذلك بأنهما صحفيان.

ولفتت إلى أنه تبين بأن الروسيين لا يملكان إذنا بالتصوير، وليس لهما أي اعتماد صحفي من تركيا.

يشار إلى أن شركة "بيكار" التركية، تعد إحدى الشركات الرائدة في صناعة المسيرات التركية، ومديرها الفني هو سلجوق بيرقدار صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحققت المسيرات التركية، نجاحات كبيرة في قره باغ وسوريا وليبيا، وتمكنت من تدمير منظومة الدفاع الجوي الروسية "بانتسير"، وجذبت الأنظار إليها دوليا.
المصدر: عربي 21
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