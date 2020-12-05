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عربي-دولي
مدير سابق لـ CIA يكشف "اسرائيل" لعبت دورا بتصفية بن لادن.. إليكم روايته
Lebanon 24
05-12-2020
|
11:15
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كشف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA، جون برينان، النقاب عن دور إسرائيلي في عملية اغتيال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وقال برينان خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "هآرتس" العبرية، إن العملية كانت أميركية، لكن البيانات الاستخباراتية التي أتاحت تنفيذ المداهمة الناجحة لذلك الوكر في باكستان كانت نتيجة للعمل المستمر لسنوات، وكانت بين آلاف المواد الاستخباراتية معلومات قدمها الإسرائيليون نتيجة لعملياتهم الاستخبارية.
وأضاف: "كانت إسرائيل دائما من أكبر مقدمي قطع الفسيفساء إلى الاستخبارات الأميركية".
يذكر أن جون برينان شغل منصب رئيس الوكالة بين عامي 2013 و2017.
المصدر: عربي 21
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