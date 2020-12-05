عربي-دولي

بالرصاص والعبوات الناسفة.. نجاة نشطاء عراقيين من محاولات اغتيال

Lebanon 24
05-12-2020 | 16:30
A-
A+
Doc-P-772181-637427696578703878.jpg
Doc-P-772181-637427696578703878.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصاد إن ناشطين في الحراك الشعبي المطالب "بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين وقتلة المتظاهرين" تعرضوا لمحاولات اغتيال في مناطق متفرقة من وسط وجنوب العراق الليلة الماضية.

وأضافت المصادر أن الناشطة "انتصار جلوب" أصيبت في كتفها جراء إطلاق مسلحين الرصاص على سيارتها في منطقة قناة الجيش شرقي بغداد.

والناشطة انتصار جلوب جاسم المحمداوي، من مواليد محافظة بابل 1958، وتعمل مديرة مدرسة، وعلى الصعيد المدني، تشغل منصب رئيسة منظمه "بذور الرحمن" غير الحكومية لدعم المرأة والطفل، كما أنها مسؤولة العلاقات الخارجيه ومنظمات المجتمع في المجلس العالمي لحقوق الإنسان بالعراق، وهي أيضا نائب رئيس صندوق دعم المرأة في الشرق الأوسط، والتي يوجد  مقرها العام بالعراق.

وفي قضاء المشخاب بمحافظة النجف، أطلق مسلحون النار صوب سيارة تقل الناشطين "علي الموسوي و زيد العراقي" من دون أن يصيبوهما.

ويعد علي الموسوي، من أبزر الوجوه الإعلامية والحقوقية، التي ترفع صوتها لتحقيق مطالب "ثورة 17 تشرين" في العراق والتي اندلعت في محافظات الجنوب للمطالبة بإنهاء فساد الطبقة الحاكمة وإجراء انتخابات برلمانية وفق قانون انتخابات وطني غير طائفي بعيدا عن أي محاصصات.

أما الناشط زيد العراقي، فيعد كذلك من الوجوه الإعلامية والحقوقية الشابة التي برزت أخيرا في الاحتجاجات الشعبية، وسبق ان تعرض للاعتداء على يد قوة حماية محافظ النجف.

وفي محافظة ذي قار، انفجرت عبوة ناسفة أمام منزل الناشط الإعلامي كرار أمين، مخلفة أضرارا في المنزل ومحيطه.

وتأتي عمليات استهداف الناشطين في وقت يسعى فيه المحتجون إلى استعادة زخم تظاهراتهم وترتيب صفوفهم عقب أسبوع دام تعرضوا له إثر مهاجمة أنصار التيار الصدري ساحة اعتصام في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية أسفر عن سقوط ثمانية قتلى وعشرات المصابين في صفوف المحتجين.

كما فرقت القوات الأمنية بالقوة تظاهرة أخرى في ساحة التحرير بوسط بغداد خرجت استذكارا لضحايا احتجاجات تشرين الأول من العام الماضي.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2020-12-05
19:15 | 2020-12-05
19:00 | 2020-12-05
18:30 | 2020-12-05
18:00 | 2020-12-05
17:54 | 2020-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website