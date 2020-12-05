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"حملة إلكترونية منظمة".. محامو محمد بن نايف يحذرون أن "حياته في خطر"

Lebanon 24
05-12-2020 | 17:30
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حذر محاميو ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف، أنه ضحية لهجوم مستمر ومنسق من داخل السعودية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يهدد سلامته الشخصية، وفقا لصحيفة الغارديان.

وكتب المحامون رسالة إلى موقع يوتيوب يطالبونه بحذف مقطع فيديو يتضمن حديثا أن بن نايف كان يخطط لإسقاط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدين أن هذا الفيديو يعرضه لمخاطر للانتقام منه وإيذائه، ولم يرد يوتيوب على هذه الشكوى حتى الآن.
 
وأشار المحامون إلى أنهم لاحظوا زيادة كبيرة في عدد التغريدات التي تزعم أن ولي العهد السابق جزءا من مؤامرة "يقودها الديمقراطيون لزعزعة استقرار العائلة المالكة في السعودية، خاصة في الفترة التي سبقت الانتخابات الأميركية".

وأوضحوا أن الأبحاث أظهرت أن ما لا يقل عن 40٪ من التغريدات التي تدين المؤامرة ودور بن نايف صدرت عن روبوتات يديرها أنصار ولي العهد الحالي محمد بن سلمان. 

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الحكومة السعودية منعت مجموعة من أعضاء البرلمان البريطانيين من مختلف الأحزاب من الوصول إليه، ولكن من المقرر أن تقدم تقريراً عن وضعه قبل عيد الميلاد، ومن المرجح أن يدعو التقرير إدارة بايدن القادمة للضغط من أجل إطلاق سراحه.

كان بن نايف تم وضعه تحت قيد الإقامة الجبرية منذ عام 2017، بعد تنازله لمنصب ولي العهد لصالح محمد بن سلمان.

وقال المحامون: "الموقف الحقيقي هو أن موكلنا معتقل رغماً عنه وبدون تهمة منذ آذار 2020 ولا يزال حتى يومنا هذا"، وأضافوا: "موكلنا لا يرى محاميه أو أسرته إلا في أوقات محدودة. وقد مُنع من رؤية طبيبه الشخصي الذي  كان مسؤولاً عن علاجه لسنوات عديدة".

وكان بن نايف مقربا من الإدارة الأميركية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن، بسبب دوره في محاربة تنظيم القاعدة في السعودية.
المصدر: الحرة
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