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عربي-دولي
ضربات التحالف تدمر 5 "أوكار داعشية" شمالي العراق
Lebanon 24
05-12-2020
|
19:30
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أعلنت القوات العراقية، السبت، أن التحالف الدولي لمكافحة "داعش" دمر 5 أوكار تابعة للتنظيم الإرهابي، في ضربات جوية شمالي البلاد.
وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن الضربات استهدفت مواقع "داعش" في سلسلة جبال مكحول شمالي العراق.
وقالت الخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في سلسلة جبال مكحول، أسفرت عن تدمير 5 أوكار لعناصر عصابات داعش الإرهابية".
وكانت السلطات العراقية أطلقت في تشرين الثاني الماضي عملية عسكرية لملاحقة فلول "داعش"، في سلسلة الجبال الواقعة بمحافظة صلاح الدين.
وتشارك في العملية قوات عراقية مؤلفة من عدد من وحدات الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب، وبإسناد من التحالف الدولي.
وأعلن العراق النصر على التنظيم الإرهابي في أواخر عام 2017، لكن "داعش" حافظ على بعض الجيوب هناك واستغلها لشن هجمات.
وكانت أحدث هذه الهجمات، قصف مصفاة الصينية النفطية في منطقة بيجي بمحافظة صلاح الدين في تشرين الثاني الماضي، مما أدى إلى اندلاع حريق داخل المصفاة.
وتبنى "داعش" الهجوم، وقال إنه استهدف المنشأة النفطية بصاروخي كاتيوشا.
المصدر: سكاي نيوز
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