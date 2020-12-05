إيران.. محاكمة جديدة لثلاثة شبان حكم عليهم بالإعدام لارتباطهم بأعمال شغب في 2019

أعلنت المحكمة العليا الإيرانية، اليوم السبت، أنها أمرت بإجراء محاكمة جديدة لثلاثة شبان حكم عليهم بالإعدام بسبب ارتباطهم بـ"أعمال الشغب الدامية" التي اندلعت في نوفمبر 2019 بإيران.

وأشارت المحكمة العليا بإيران، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أنه "تمت الموافقة على طلب إجراء محاكمة جديدة للمدانين الثلاثة بالإعدام بسبب ارتباطهم بأحداث تشرين الثاني 2019".وأكد البيان أن "محكمة أخرى ستعيد النظر في القضية"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.وأوضح أحد وكلاء الدفاع، المحامي باباك باكنيا، أنه تبلغ بالقرار، عبر تغريدة في "تويتر".جدير بالذكر أن السلطة القضائية الإيرانية أعلنت في تموز الماضي، تعليق الحكم بحق المتهمين الثلاثة، وذلك بعد أن أثار تأكيده في المحكمة العليا قبل أيام من ذلك، موجة تنديد في إيران والعالم، وفقا لوكالة "فرانس برس".وقال باكينا لـ"فرانس برس" في شهر يونيو، إن "المتهمين هم ثلاثة أصدقاء"، مشيرا إلى أن أحدهم "بائع هواتف محمولة"، وآخر يعمل كـ"سائق سيارة أجرة"، والثالث "عاطل من العمل".ولفت المحامي آنذاك إلى أنه "حكم عليهم بالإعدام بتهمة التواطؤ لتهديد الأمن القومي، وتدمير أملاك عامة، وإضرام النار فيها بنية الإساءة للنظام السياسي للجمهورية الإسلامية".وشهدت حوالى مئة مدينة إيرانية، بين 15 و18 نوفمبر 2019، حركة احتجاج ضد إعلان مفاجئ عن زيادة أسعار الوقود في خضم أزمة اقتصادية، حسب الوكالة الفرنسية.