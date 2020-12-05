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عربي-دولي
أميركا.. صدور توصية بالاستخدام الشامل للكمامات في هذه الأماكن
Lebanon 24
05-12-2020
|
20:30
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أوصت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بالاستخدام الشامل للكمامات في جميع الأماكن المغلقة باستثناء المنازل.
وشدّدت المراكز على ضرورة الإلتزام بكل بروتوكولات واستراتيجيات الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، بما يشمل الاستخدام الشامل للكمامات، الالتزام بالتباعد الجسدي، غسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب الأماكن المغلقة غير الضرورية.
وأكّدت المراكز أنّ الاستخدام "الثابت والصحيح" للكمامات أمر بالغ الأهمية للسيطرة على الفيروس، داعية أيضاً إلى إجراء مزيد من الفحوصات للكشف عن العدوى، وفرض الحجر الصحي على الأشخاص المخالطين لمصابين بالفيروس. كذلك، طالبت المراكز بتأجيل السفر غير الضروري وتعزيز تهوية الأماكن المغلقة.
المصدر: أخبار الآن
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