عربي-دولي

أزمة الخليج.. 3 رسائل من أمير الكويت للسعودية وقطر وأميركا

Lebanon 24
05-12-2020 | 15:30
A-
A+
Doc-P-772235-637427790120621645.jpg
Doc-P-772235-637427790120621645.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ثمن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، جهود الرئيس الأميركي، دونالد ترامب في المشاركة بحل الأزمة الخليجية المستمرة لأكثر من 3 أعوام.

وبعث أمير الكويت 3 رسائل شكر إحداها للرئيس الأميركي، والثانية العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، بينما الرسالة الثالثة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقدم أمير الكويت خلال هذه الرسائل الشكر والتقدير للمساهمة في الوصول لاتفاق بإنهاء الخلاف الخليجي، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وجاء في الوكالة: "إن ما تم التوصل إليه بين الأشقاء يعد إنجازا سيعيد لكياننا الخليجي وعملنا العربي المشترك وحدته وتماسكه في مواجهة التحديات التي تعصف بالعالم أجمع وبما يمكننا من العمل معا في سبيل تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا المشروعة بالأمن والاستقرار والازدهار والرفاه".

كما أشار أمير الكويت إلى جهود جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي وصهره "في سبيل التوصل إلى هذا الإنجاز الذي يعكس حرص الولايات المتحدة الصديقة على أمن واستقرار المنطقة وإدراكها لحتمية التكاتف والتآزر في سبيل مواجهة التحديات المحدقة بالمنطقة والعالم".

وتأتي هذه الرسائل بعد البيان الرسمي لوزارة الخارجية الكويتية، والذي أكد وجود "محادثات مثمرة" بين السعودية وقطر حول المصالحة الخليجية.

جاءت بوادر التقدم في إنهاء الأزمة الخليجية بعد عدة أيام من المحادثات المكثفة التي توسطت فيها الولايات المتحدة والكويت، حيث سافر كوشنر إلى السعودية وقطر في وقت سابق من هذا الأسبوع، في محاولة لكسر الجمود في المحادثات التي توفقت منذ عام كامل.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2020-12-05
19:15 | 2020-12-05
19:00 | 2020-12-05
18:30 | 2020-12-05
18:00 | 2020-12-05
17:54 | 2020-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website