أزمة الخليج.. 3 رسائل من أمير الكويت للسعودية وقطر وأميركا

ثمن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، جهود الرئيس الأميركي، دونالد ترامب في المشاركة بحل الأزمة الخليجية المستمرة لأكثر من 3 أعوام.وبعث أمير الكويت 3 رسائل شكر إحداها للرئيس الأميركي، والثانية العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، بينما الرسالة الثالثة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.وقدم أمير الكويت خلال هذه الرسائل الشكر والتقدير للمساهمة في الوصول لاتفاق بإنهاء الخلاف الخليجي، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).وجاء في الوكالة: "إن ما تم التوصل إليه بين الأشقاء يعد إنجازا سيعيد لكياننا الخليجي وعملنا العربي المشترك وحدته وتماسكه في مواجهة التحديات التي تعصف بالعالم أجمع وبما يمكننا من العمل معا في سبيل تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا المشروعة بالأمن والاستقرار والازدهار والرفاه".كما أشار أمير الكويت إلى جهود جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي وصهره "في سبيل التوصل إلى هذا الإنجاز الذي يعكس حرص الولايات المتحدة الصديقة على أمن واستقرار المنطقة وإدراكها لحتمية التكاتف والتآزر في سبيل مواجهة التحديات المحدقة بالمنطقة والعالم".وتأتي هذه الرسائل بعد البيان الرسمي لوزارة الخارجية الكويتية، والذي أكد وجود "محادثات مثمرة" بين السعودية وقطر حول المصالحة الخليجية.جاءت بوادر التقدم في إنهاء الأزمة الخليجية بعد عدة أيام من المحادثات المكثفة التي توسطت فيها الولايات المتحدة والكويت، حيث سافر كوشنر إلى السعودية وقطر في وقت سابق من هذا الأسبوع، في محاولة لكسر الجمود في المحادثات التي توفقت منذ عام كامل.