سيرة ذاتية رسمية غامضة للزعيم الكوري الشمالي.. هذا ما أخفته

نشرت كوريا الشمالية سيرة ذاتية رسمية لزعيمها كيم جونغ أون، لكن الكتاب يغفل تفاصيل مهمة مثل تاريخ ومكان ميلاده والتعليم في سويسرا خلال طفولته، حسبما أفادت مصادر في البلاد.تم توزيع الكتاب الذي يحمل عنوان "التاريخ الثوري للرفيق كيم جونغ أون" على المكتبات والمؤسسات التعليمية والمصانع والشركات في جميع أنحاء البلاد احتفالًا بالذكرى الخامسة والسبعين من أكتوبر (تشرين الأول) لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم في عام 1945.وصرح مسؤول في حكومة البلدية في العاصمة بيونغ يانغ في 24 تشرين الثاني أن السيرة الذاتية تم وضعها من قبل دار النشر التابعة للحزب.

وقال مصدر مطلع أن "هذا الكتاب هو المنشور الرسمي الوحيد لأنشطة الزعيم الكوري الشمالية من حيث التاريخ الثوري".وأضاف: "لكن إذا قرأت السيرة الذاتية، فمن الغريب أنها لا تكشف متى وأين ولد كيم".وتابع المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه للتحدث بحرية: "من غير المنطقي عدم ذكر تاريخ ومكان الميلاد عن حياة رئيس دولة".وفقًا للمصدر، تبدأ قصة حياة كيم مع سنوات دراسته الجامعية في جامعة كيم إيل سونغ العسكرية ولا تذكر أنه درس في سويسرا عندما كان شابًا.هذا في تناقض صارخ مع السير الذاتية الرسمية لجد كيم والمؤسس الوطني كيم إيل سونغ ، والأب كيم جونغ إيل ، الذي قاد البلاد من وفاة كيم الأكبر في 1994 إلى وفاته في 2011.تظهر السجلات السوفيتية أن كيم جونغ إيل وُلد بالفعل في روسيا ، مما يشير إلى أن السير الذاتية تذكر مسقط رأسه باسم Paektu ، وهو جبل مقدس في الأساطير الكورية ، لتجميل صورته.بدأ الناس في التكهن بأسباب عدم كشف سيرة كيم جونغ أون عن مسقط رأسه ، وفقًا للمصدر.وقال المصدر: "حتى الآن هناك شك متزايد في أن السلطات تخشى الكشف عن مسقط رأسه لسبب ما".أكد مسؤول في مقاطعة شمال بيونغان ، شمال العاصمة ، في 25 تشرين الثاني أن الكتاب يبدأ من أيام الدراسة الجامعية لكيم جونغ أون ، ويغفل حياته في الخارج.