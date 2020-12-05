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أميركا.. ارتفاع قياسي جديد في الإصابات اليومية بكورونا

Lebanon 24
05-12-2020 | 20:30
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تواصل الإصابات بفيروس كورونا الانتشار بمستويات قياسية في الولايات المتحدة، لتصل إلى مستوى يومي جديد بلغ زهاء 228 ألف حالة الجمعة.


وتتفوق الحالات البالغ عددها 227.885 على الرقم القياسي السابق البالغ أكثر من 217.000 حالة المسجل الخميس، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
 
كما تخطى المتوسط المتداول لسبعة أيام للوفيات المنسوبة إلى كوفيد-19 في الولايات المتحدة، عتبة 2000 حالة وفاة لأول مرة، وأصبح 2011 حالة.

وقبل أسبوعين، كان متوسط السبعة أيام 1448 حالة وفاة، وتم تسجيل 2607 حالات وفاة في الولايات المتحدة الجمعة.

وعلى الصعيد العالمي، تشير جامعة جونز هوبكنز إلى وفاة أكثر من 1.5 مليون شخص من جراء جائحة فيروس كورونا، بينها ما يزيد على 279.000 وفاة في الولايات المتحدة.
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