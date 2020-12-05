إضاءة شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد "وسط ظروف خاصة"

أُضيئت شجرة عيد الميلاد، اليوم، في ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم في الضفة الغربية بحضور عدد محدود من رجال الدين والمسؤولين إيذاناً ببدء احتفالات العام الجديد.وغيّرت جائحة كورونا التقاليد السنوية للاحتفال الذي يشهد في العادة تجمع الناس في ساحة الكنيسة لمتابعة إضاءة الشجرة المزينة بمصابيح ويصل ارتفاعها إلى 15 متراً، واقتصرت هذا العام على البث المباشر على محطات تلفزيونية وفي مواقع التواصل الاجتماعي.وقال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني: "نحتفل هذا العام بإضاءة شجرة الميلاد في وسط ظروف خاصةٍ وبالغة التعقيد... لكننا شعب اعتاد على مواجهة الصعاب، تعلّمنا عاماً بعد عام، بل وقرناً بعد قرن، أن نجد طريقنا عبر الألم، والصعوبات… ونحن، كما قالت شابة فلسطينية وهي تخاطب العالم شعراً: "نُعلّم العالم الحياة".وأضاف في كلمة عبر الانترنت في حفل إضاءة الشجرة: "نعم هناك ثمن عال جداً للجائحة التي نعيشها... من أرواح بناتنا وأبنائنا، وصحتهم، وثمن عال اقتصادياً وتجاريّاً، ولكن كما كنّا دائماً معاً سنكون معاً، وكما نهضنا سابقاً سننهض مجدداً".