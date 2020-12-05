عربي-دولي

بريطانيا والمفوضية الأوروبية يستأنفان مفاوضات "بريكست"

Lebanon 24
05-12-2020 | 23:58
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه اتفق مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على استئناف المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد حول "بريسكت" الأحد في بروكسل.

وجاء في بيان مشترك صدر عن مكتب جونسون: "توصلنا إلى قرار استئناف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي غدا الأحد في العاصمة البلجيكية بروكسل".

وأضاف البيان: "على رغم استمرار الخلافات يجب بذل مزيد من الجهود من قبل المفاوضين لتحديد ما إذا كان بالإمكان حل الخلاف".

وتعثرت المفاوضات التي بدأت في مارس الماضي، حول ثلاث نقاط هي السماح للصيادين الأوروبيين بدخول المياه الإقليمية البريطانية، والضمانات التي يطالب بها البريطانيون في مجال المنافسة، وسبل تسوية الخلافات في اتفاق "بريكست" المنتظر.
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