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بريطانيا تعلن البدء بطرح لقاح فايزر يوم الثلاثاء

Lebanon 24
06-12-2020 | 06:41
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أعلنت الحكومة البريطانية انها تستعد لتصبح أول دولة تطرح لقاح شركتي فايزر/بيوإنتك لكوفيد-19 هذا الأسبوع مما يجعل اللقاح متاحا في البداية في المستشفيات قبل توزيع المخزونات على عيادات الأطباء.

 

ومن المقرر إعطاء الجرعات الأولى يوم الثلاثاء مع إعطاء هيئة الصحة العامة أولوية قصوى لتطعيم لمن تجاوزت أعمارهم 80 عاما والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية والمقيمين.

 

وأعطت بريطانيا الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيوإنتك الأسبوع الماضي لتتصدرا السباق العالمي لبدء برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ.

 

وفي المجمل طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة وهو ما يكفي لتطعيم 20 مليون نسمة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة.

 

ومن المتوقع توافر نحو 800 ألف جرعة خلال الأسبوع الأول.

 

وقالت وزارة الصحة إن الجرعات الأولية التي وصلت من بلجيكا يتم تخزينها في مواقع آمنة في جميع أنحاء البلاد حيث سيتم فحص جودتها.

 

ويستلزم لقاح فايزر/بيوإنتك متطلبات تخزين مرهقة حيث يجب حفظها في درجة حرارة تبلغ 70 درجة مئوية تحت الصفر وتدوم خمسة أيام فقط في المبرد العادي.

 

لهذا السبب، قالت وزارة الصحة إن اللقاح سيُعطى أولا في 50 مستشفى. وقالت إن تذويب اللقاح وإعداده للاستخدام يستغرق بضع ساعات .

 

المصدر: سكاي نيوز
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