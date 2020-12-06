لليوم الثالث على التوالي... رقم قياسي من اصابات كورونا في الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة السبت، لليوم الثالث على التوالي، رقما قياسيا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، بلغ نحو 230 الف إصابة جديدة، بحسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.وقالت الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرًّا، إن عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها بلغ 2527.وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن التنقلات التي قام بها ملايين الأميركيين قبل أسبوع للاحتفال بعيد الشكر قد تتسبب في تفشي المرض على نطاق اوسع، وذلك على الرغم من الدعوات التي وُجّهت إليهم من أجل ملازمة منازلهم.