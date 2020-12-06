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حريق كبير في سوق يحتوي ألعابا نارية في مدينة روستوف الروسية

Lebanon 24
06-12-2020 | 08:00
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، أن حريقا شب في جناح تجاري مؤلف من طابقين في سوق "كلاسيك" بمدينة روستوف الروسية.

وأشارت الوزارة في بيان الى أن "مساحة الحريق كانت 200 متر مربع في القسم الأوسط من الجناح عند وصول رجال الإطفاء وفي الوقت الحالي وصلت مساحة الحريق إلى 2.5 ألف متر مربع، وتم تصنيف الحريق في المستوى الرابع من حيث الصعوبة."

ولفتت الوزارة الى أنه وفقًا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات. واشتعل جناح، الذي تبلغ مساحته 3.3 ألف متر مربع، به مواد نارية. ويشارك 130 شخصا و40 قطعة من المعدات في احتواء الحريق.
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