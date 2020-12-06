مصدر يكشف عن موعد ومكان "المصالحة الخليجية"!

نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر دبلوماسي وصفته بـ"الرفيع" إشارته إلى أنّ المصالحة الخليجية ستتم في خلال اجتماع القمة الخليجية المزمع عقده في مملكة البحرين مبدئياً خلال الشهر الحالي.

ويأتي ذلك في ظلّ تحرك إيجابي على مستوى "الأزمة الخليجية" القائمة منذ صيف العام 2017 بين كلّ من السعودية والإمارات ومصر من جهة، وقطر من جهة آخرى، وذلك عقب زيارة مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره، جاريد كوشنر، إلى المنطقة مؤخراً.

وأشار المصدر إلى أنّ نقاط الخلاف والطلبات والشروط التي تم الحديث عنها خلال عمر الأزمة الذي تجاوز الـ3 سنوات، "ستتم مناقشتها في لجان خليجية خاصة سعياً للتوصل إلى حلول لها بما يضمن عدم تجددها، واستمرار تماسك المنظومة الخليجية والعربية".



وكانت الكويت قد أعلنت قبل يومين عن إجراء "مفاوضات مثمرة" ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، ما أثار ردود فعل إيجابية إقليمياً ودولياً.



وكانت تقارير تحدّثت عن تفعيل البيت الأبيض جهوده لتسوية الأزمة المستمرة بين كلّ من قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، والتي كانت قطعت علاقاتها بالدوحة في صيف العام 2017، إثر اتهامات بدعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة مراراً.