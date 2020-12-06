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الملكة إليزابيث ستتلقى قريبا لقاح فايزر-بيونتك

Lebanon 24
06-12-2020 | 09:30
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ستتلقّى ملكة إنكلترا إليزابيث الثانية في الأسابيع المقبلة لقاح فايزر-بيونتك الذي حصل للتوّ على الضوء الأخضر من السلطات الصحّية البريطانية لمكافحة فيروس كورونا، على ما أفادت صحف بريطانية مساء السبت. 

وذكرت صحيفة "ميل أون صنداي" أنّ الملكة البالغة من العمر 94 عامًا وزوجها الأمير فيليب (99 عامًا) سيتم تطعيمهما على أساس الأولوية نظرًا لسنّيهما وليس بموجب معاملة تفضيلية.

ووفقًا للصحيفة، فإنّ هذين العضوين الأكبر سنًا في العائلة المالكة سيتلقّيان هذا التطعيم بشكل علنيّ من أجل "تشجيع أكبر عدد ممكن من الناس على تلقّيه"، في وقتٍ تخشى السلطات من أنّ النشطاء المناهضين للّقاح سيُثيرون الشكوك حوله بين السكّان.

وأعطت بريطانيا الضوء الأخضر للقاح فيروس كورونا الذي طوّرته فايزر-بيونتيك، وذلك استعدادا لحملة تطعيم ستبدأ بكبار السن والأشخاص الذين يُعتبرون الأكثر ضعفا.
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