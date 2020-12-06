19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
خسارة جميع المرشحات في انتخابات مجلس الأمة الكويتي
Lebanon 24
06-12-2020
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية الكويتية، اليوم الأحد، خسارة جميع المرشحات الـ28، رغم أنّ الناخبات يمثلن 52% من إجمالي تعداد الناخبين.
وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، فإنّ النتائج تشير إلى أن المعارضة قد كسبت مقاعد أكبر من المجلس السابق، علماً أن الانتخابات جرت في 5 دوائر، انتخبت كلّ منها 10 نواب وفق نظام الصوت الواحد لكل ناخب.
وكانت صناديق الاقتراع قد أغلقت، الأحد، بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم وسط إجراءات خاصة لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد بمراكز الاقتراع.
ولم تثن صرامة هذه الإجراءات والطقس الماطر الناخبين عن المشاركة بكثافة في الاقتراع الذي خصصت له الحكومة 5 مراكز حصرياً للمصابين بالفيروس التاجي.
وتنافس 326 مرشحاً في الانتخابات، للفوز بمقاعد البرلمان الكويتي المكوّن من 50 عضواً.
ويبلغ مجموع الذين يملكون حق التصويت في الانتخابات أكثر من 567 ألف شخص، وتتم الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد المعمول به منذ عام 2012، ويمنح الناخب صوتاً واحداً عوضاً عن 4 كما كان في الماضي.
وتعد هذه الانتخابات هي الـ18 في تاريخ الكويت، والأولى في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي تولى مقاليد الحكم في البلاد في أواخر أيلول الماضي، بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ويعيّن أمير الكويت رئيس الوزراء الذي يشكّل الحكومة، على أن يكون من بين أعضائها واحد على الأقل من نواب البرلمان.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
عاصي الحلاني يتلقّى الخبر الأفرح لقلبه من إبنته (صورة)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يتلقّى الخبر الأفرح لقلبه من إبنته (صورة)
15:00 | 2020-12-05
05/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية.. بطلة مسلسل تيم حسن الجديد (صورة)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية.. بطلة مسلسل تيم حسن الجديد (صورة)
18:00 | 2020-12-05
05/12/2020 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عجائب لبنان على الطرقات... زحمة سير تتحول الى حلقة دبكة (فيديو)
Lebanon 24
عجائب لبنان على الطرقات... زحمة سير تتحول الى حلقة دبكة (فيديو)
18:36 | 2020-12-05
05/12/2020 06:36:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار على ارتفاعه.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار على ارتفاعه.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:35 | 2020-12-06
06/12/2020 09:35:14
Lebanon 24
Lebanon 24
اصطحب عائلته لحضور زفاف.. وحين عاد كانت الصدمة!
Lebanon 24
اصطحب عائلته لحضور زفاف.. وحين عاد كانت الصدمة!
14:36 | 2020-12-05
05/12/2020 02:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2020-12-06
"عواقب هائلة للفشل".. نصيحة بايدن لأوباما في عملية قتل بن لادن!
12:00 | 2020-12-06
موقفٌ محرج أمام أردوغان.. محرّك مروحية محلي الصنع لم يعمل! (فيديو)
11:30 | 2020-12-06
نتنياهو يخرج عن صمته بشأن سفره للسعودية ولقاء الأمير محمد بن سلمان سرا (فيديو)
11:00 | 2020-12-06
"ليس وحده العلاج".. عقار إيراني يثبت فاعليته على مرضى "كورونا"!
10:30 | 2020-12-06
لقاحات الصين الأقرب للدول الفقيرة.. والسبب "ليس السعر"
09:30 | 2020-12-06
الملكة إليزابيث ستتلقى قريبا لقاح فايزر-بيونتك
فيديو
نتنياهو يخرج عن صمته بشأن سفره للسعودية ولقاء الأمير محمد بن سلمان سرا (فيديو)
Lebanon 24
نتنياهو يخرج عن صمته بشأن سفره للسعودية ولقاء الأمير محمد بن سلمان سرا (فيديو)
11:30 | 2020-12-06
06/12/2020 13:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر وعفوي.. الأمير وليام يضع المكياج على وجه الأميرة ديانا
Lebanon 24
فيديو نادر وعفوي.. الأمير وليام يضع المكياج على وجه الأميرة ديانا
22:00 | 2020-12-04
06/12/2020 13:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"تتصل بشبكات LTE مباشرة".. تعرّفوا إلى ساعة "Mobvoi" الأحدث! (فيديو)
Lebanon 24
"تتصل بشبكات LTE مباشرة".. تعرّفوا إلى ساعة "Mobvoi" الأحدث! (فيديو)
18:00 | 2020-12-04
06/12/2020 13:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact