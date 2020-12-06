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"ليس وحده العلاج".. عقار إيراني يثبت فاعليته على مرضى "كورونا"!

Lebanon 24
06-12-2020 | 11:00
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كشف مسؤول أكاديمي إيراني، أنّ عقار "ستوب سيفير" المحلي الصنع قد أثبت فاعليته في معالجة مصابي "كورونا"، لكنّه أكّد أنّه ليس وحده علاج "كورونا" إذ أنّه يستخدم إلى جانب الأدوية الشائعة الأخرى لمعالجة "كوفيد-19". 
 
ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن مساعد رئيس جامعة "مازندران" للعلوم الطبية (شمالي إيران)، مجيد سميعي، قوله إنّه "تم إعداد هذا المنتج من قبل شركة "NIAK" التي تعمل في محافظة كلستان، كاشفاً أنّه "تمّ إجراء إختبارات سريرية على 40 مريضاً و40 شخصاً في أحد المراكز الطبية".
 
وأوضح أنّ "شراب "ستوب سيرفير" لم يستخدم لعلاج "كورونا" وحده، إذ يستخدم مرضى "كورونا" هذا الشراب إلى جانب الأدوية الشائعة المستخدمة في علاج مرضى كورونا".
 
وأشار إلى أنّه "في الوقت الحالي لا نستطيع أن نقول أن هذا الشراب هو علاج لـ"كورونا" بنسبة 100%، هذا الشراب إلى جانب العلاجات الشائعة التي تلقوها المرضى كانت فعالة في تحسين الأعراض".
 
وتابع: "على سبيل المثال، المرضى الذين استخدموا هذا الدواء كانت فترة رقودهم بالمستشفيات أقلّ من باقي المرضى وانخفضت بعض الأعراض لديهم، لكن إذا كان من المفترض الحصول على نتائج أكثر دقة، فيجب اجراء مزيد من الدراسات على المرضى".
 
المصدر: أنباء فارس
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