عربي-دولي

نتنياهو يخرج عن صمته بشأن سفره للسعودية ولقاء الأمير محمد بن سلمان سرا (فيديو)

Lebanon 24
06-12-2020 | 11:30
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للرد على الجدل المثار خلال الفترة الماضية، بشأن عقده لقاء سريا مع ولي الهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مدينة "نيوم" السعودية.

 

وخلال حديث نتنياهو مع  كبير الباحثين في معهد هدسون الأميركي للأبحاث، مايكل دوران، بشأن الأنباء التي ترددت عن زيارته للسعودية ولقاء ولي العهد السعودي، أجاب: "لا يجب أن تصدق كل شيء تقرأه في وسائل الإعلام".

 

وكانت وزارة الخارجية السعودية حسمت في الأيام الماضية الجدل الدائر بشأن هذا اللقاء السري، وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن ما نشر في وسائل الإعلام بشأن لقاء ولي العهد بمسؤولين إسرائيليين ومن ضمنهم نتنياهو خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي الأخيرة إلى المملكة، عار عن الصحة تماما ولم يحدث اللقاء المزعوم.

 

كما نفى رئيس المخابرات السعودية الأسبق، والسفير السابق في واشنطن ولندن الأمير تركي الفيصل في لقاء مع شبكة "سي إن إن" وجود أي تحضيرات بشأن اتفاق يتعلق بتطبيع السعودية مع إسرائيل، مؤكدا أن المملكة موقفها ثابت، واستشهد بذكر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز في خطابه لمجلس الشورى أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى وأن المملكة ملتزمة بالمبادرة العربية للسلام.

 

من ناحية أخرى، رد نتنياهو في لقائه مع معهد هدسون الأميركية على التقارير الصحفية التي تفيد أن الإيرانيين يتهمون إسرائيل بلعب دور في تصفية العالم النووي، الدكتور فخري زاده.

 

وأجاب نتنياهو: "حسنا، إن الإيرانيين دائما ما يتهموننا، صوابا أو خطأً، بأي شيء يحدث في إيران، وسياستنا طويلة الأمد هي عدم التعليق على مثل هذه الأشياء، لذلك لن أفعل ذلك الآن".

 

 

 

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2020-12-06
12:00 | 2020-12-06
11:00 | 2020-12-06
10:30 | 2020-12-06
10:00 | 2020-12-06
09:30 | 2020-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website