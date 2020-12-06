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موقفٌ محرج أمام أردوغان.. محرّك مروحية محلي الصنع لم يعمل! (فيديو)

Lebanon 24
06-12-2020 | 12:00
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في خلال مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مراسم تسليم أول محرك مروحية محلّي الصنع، حصل موقفٌ محرجٌ شهد عليه أردوغان حيث تعثّر تشغيل المحرك أمام أعين الرئيس وكبار المسؤولين.
 
وفي لقطات، بثها التلفزيون التركي على الهواء، حاول المشاركون في الحفل تشغيل محرك تركي محلي الصنع بدون جدوى، وفقاً لموقع "تركيا الآن"، ليسأل الرئيس التركي المشارك بالحفل عبر تقنية الفيديو، وزير دفاعه خلوصي أكار: "ونحن الآن نرى افتتاح تشغيل المحرك.. هل نحن جاهزون يا سيد خلوصي؟"، بدون أن يتلقى رداً عملياً.

من جهته، توعد المدير العام لشركة "TUSAŞ Motor Sanayii AŞ"، المسؤول عن الحفل، محمود فاروق أكشيت، من تسببوا في الموقف بالملاحقة قائلاً: "لن نسامح من يريدون تخريب الحفل".
 
 
وخلال الحفل، أكد أردوغان أن "هناك من يحاولون تقويض الصناعة الدفاعية لبلادنا من خلال قضية بيع مصنع "تانك باليت" للدبابات إلى قطر".

وتابع أردوغان  قائلاً: "لن نتخلى أبداً عن هذا الهدف. قبل كل شيء، إنها منشأة لا تتكلف سوى 250 مليون دولار. من يقول إن هذا المصنع يكلف 20 مليار دولار لم ير مصنعا في حياته، بل لا يعرف ماذا يعني 20 مليار دولار".
 
وأضاف: "نحن نواجه افتراء سيبقى موجوداً مهما حدث".

وكان زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، جدد انتقاداته للسلطة التركية على بيع مصنع "تانك باليت" إلى قطر، مؤكداً أنّ تركيا لم تحصل على دولار واحد، وأنه ليس هناك من يعرف كم ليرة قد تكون قطر دفعتها.
 
المصدر: سبوتنيك
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