رومانيا.. بدء الانتخابات التشريعية وسط توقعات بمشاركة ضعيفة

ينتخب الرومانيون برلمانا جديدا، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، ويستمر التصويت حتى الساعة التاسعة مساء، وسط إجراءات صحية وقائية.

ويدلي الناخبون في رومانيا بأصواتهم في انتخابات تشريعية، يرجح فيها فوز الليبراليين المؤيدين لأوروبا والموجودين في الحكم حاليا، على الرغم من انتقادات تعرضوا لها تناولت عدم احتواءهم لأزمة وباء كورونا، وأزمة اقتصادية قد تطول، وسط إجراءات صحية تتمثل بفرض وضع كمامات، واستخدام سوائل مطهرة، والتزام التباعد الجسدي، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن المنافسة ستكون "حادة"، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء، لودوفيك أوربان، الذي يقود منذ عام، حكومة أقلية ليمين الوسط، يبدو في "موقع جيد" للاحتفاظ بمنصبه.

وأظهر آخر استطلاع للرأي أجراه معهد "آي ام ايه اس"، أن حزب أوربان الليبرالي سيحصل على 28 % من الأصوات في هذا الاقتراع الذي يجري في جولة واحدة، متقدما بذلك على الاشتراكيين الديمقراطيين (المعارضة) 23 %، والإصلاحيين من حزب في يمين الوسط، اتحاد الجمهوريات الاشتراكي 18 %.

كما يتوقع ألا تكون المشاركة كبيرة لسببين، أولهما انتشار فيروس كورونا، والثاني ملل الناخبين، الذين قد لا يشارك 60 % منهم في التصويت حسب "فرانس برس".