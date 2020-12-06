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بعد توقف دام 9 أشهر.. الجزائر تستأنف الرحلات الجوية الداخلية

Lebanon 24
06-12-2020 | 14:30
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قررت الحكومة الجزائرية استئناف الرحلات الجوية الداخلية اعتبارا من اليوم الأحد بعد توقف دام نحو تسعة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة النقل أن استئناف الرحلات الداخلية يأتي عبر برنامج يومي للرحلات مسطر من قبل الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية إلى مختلف ولايات الجمهورية.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن القرار الذي يأتي تطبيقا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون يخص جميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد، وكمرحلة أولى 50 بالمئة من الرحلات ما بين مدن شمالها.

ولفتت الوكالة إلى أن الخطوط الجوية الجزائرية ضاعفت مؤخرا جهودها في عمليات تعقيم وتنظيف طائراتها للحد من مخاطر تفشي الفيروس التاجي.

أما بخصوص الرحلات التجارية الدولية من وإلى الجزائر فلا تزال معلقة حتى إشعار آخر وتقتصر حاليا على عمليات إجلاء المواطنين العالقين خارج الوطن.

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