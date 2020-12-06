أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن رئيس الوزراء قدم استقالة حكومته اليوم الأحد في إجراء روتيني بعد الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد أمس السبت.

ووافق أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على قبول استقالة الحكومة.

وصدر الأمر الأميري بعد الاطلاع الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 19 تشرين الثاني 2019 بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 290 لعام 2019 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلى أمير الكويت من رئيس مجلس الوزراء المستقيل.