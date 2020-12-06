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هل ستترشح زوجة أوباما لرئاسة الولايات المتحدة؟

Lebanon 24
06-12-2020 | 17:45
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أكد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عدم وجود خطط لدى زوجته ميشيل للترشح لرئاسة الولايات المتحدة.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "لافانغوارديا" الإسبانية، بمناسبة صدور المجلد الأول من كتاب مذكراته "أرض الميعاد"، قال أوباما: :"لن تترشح ميشيل لمنصب الرئيس، وهذا ما يمكنني ضمانه، لأنها لا تحب السياسة كما قلت في كتابي. مع ذلك فسوف أؤيدها دائما وبكل سرور في كل شيء إذا لزم الأمر، بغض النظر عن هدفها اللاحق، كما تصرفت هي أيضا في تعاملها معي".

وتمت ترجمة المجلد الأول من مذكرات أوباما، وحجمه 768 صفحة، إلى 25 لغة، وذلك بعد صدور كتابين سابقين بقلمه، هما "أحلام من أبي" (1995) و"جرأة الأمل" (2006)، اللذان يعدان من أكثر الكتب مبيعا في العالم.

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