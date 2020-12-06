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عربي-دولي
أشكنازي: إدارة بايدن ستكون داعمة لاتفاقيات التطبيع في المنطقة
Lebanon 24
06-12-2020
|
18:30
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أكد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، أن بلاده "انتقلت من مرحلة ضم الأراضي إلى التطبيع"، مشيرًا إلى أن "الباب مفتوح أمام الفلسطينيين للدخول في مفاوضات مباشرة مع دون شروط مسبقة".
وخلال مشاركته بمؤتمر حوار المنامة الذي يركز على التحديات الأمنية بالشرق الأوسط، شدد أشطناوي على انه "وفقا لحديث الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن فإن إدارته ستكون داعمة لاتفاقيات التطبيع في المنطقة"، لافتاً إلى أن "الاتفاق ليس على حساب الفلسطينيين وهناك فرصة لهم للانخراط في المفاوضات".
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