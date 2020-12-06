عربي-دولي

الإمارات تؤكد تعرضها لهجمات إلكترونية مكثفة بعد تطبيعها مع اسرائيل.. وتكشف الجهة

Lebanon 24
06-12-2020 | 18:00
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أكد رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، محمد حمد الكويتي، أن "الإمارات تعرضت لهجمات إلكترونية بعد إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل".

وأشار الكويتي خلال مؤتمر في دبي، إلى أن "التطبيع مع إسرائيل، على سبيل المثال، جعل الإمارات هدفا بالفعل، لهجمات ضخمة من بعض النشطاء الآخرين".

وأوضح أن "القطاع المالي مستهدف"، لافتا إلى أن "عدد الهجمات الإلكترونية في الإمارات زاد بشكل كبير بعد بدء جائحة فيروس كورونا".

وأردف قائلا: "إن كثيرا من الهجمات في المنطقة مصدرها إيران"، دون تحديد من يقف وراءها، ودون الخوض في التفاصيل، ودون ذكر ما إذا كان أي من تلك الهجمات حقق ناجحا، أو أي تفاصيل حول هوية منفذيها.

وكانت الإمارات وقعت اتفاقا برعاية الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

والإمارات كانت أول دولة خليجية، وثالث دولة عربية، بعد مصر (1979) والأردن (1994)، توقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

المصدر: روسيا اليوم
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