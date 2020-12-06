مأساة في "شهر العسل".. انتحرت الزوجة ولحق بها الزوج

كشفت وسائل إعلام مصرية، تفاصيل تتعلق بحادثة انتحار زوجة بالقفز من شقتها بالطابق الرابع بمنطقة الهرم (محافظة الجيزة)، ولحاق زوجها بها، بالقفز بذات الطريقة ومن نفس المكان، ليلقى المصير ذاته.وأشارت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن مأمور قسم الهرم تلقى بلاغا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة فتاة ومصاب إثر سقوط من مكان مرتفع، قبل أن تنقل وسائل إعلام مصرية لاحقا أنه توفي.وتوصلت التحريات إلى أن انتحار الزوجة جاء بعد خلافات زوجية متكررة، رغم أنه لم يمر سوى شهر على زواجها. ووفق ما ذكر موقع "اليوم السابع" فإن الزوج لم يتخط عمر الـ17، بينما كانت الزوجة في سن الخامسة عشر، وقد تزوجا بعقد حرره محامي.وتوقعت التحريات انتحار الزوجة لخلافات أسرية، حيث منع الزوج زوجته من مغادرة المنزل، فتوجهت الأخيرة إلى المطبخ لتأخذ سكينا.وعندما حاولت والدة زوجها، التي كانت تقيم معهما، التدخل، أصابتها الزوجة في وجهها، ليقوم الزوج بالاعتداء عليها بالضرب، الأمر الذي جعلها تقفز من النافذة، وفور تأكده من مصرعها، صعد الزوج إلى شقته وألقى بنفسه من النافذة.وأمرت النيابة بدفن جثتي الزوجين بعد كتابة تقرير واف عن أسباب وظروف الوفاة، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وفق ما ذكر موقع صحيفة "الأهرام".