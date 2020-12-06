تقرير جديد: ثلثا أطفال العالم غير متصلين بالإنترنت

كشف تقرير جديد مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والاتحاد الدولي للاتصالات أن ثلثي أطفال العالم في سن الدراسة ليس لديهم إمكانية الوصول للإنترنت في المنزل.وأشار التقرير إلى أنّ 1.3 مليار طفل بين سن الـ3 و17 - أي ثلثي عدد الأطفال واليافعين في العالم - ليس لديهم اتصال بالإنترنت في المنازل، ومعظمهم من الدول منخفضة الدخل والمناطق الريفية.كذلك، فقد بيّنت المعطيات أنّ اليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً - أي 759 مليونا أو 63% من الشباب - غير متصلين بالإنترنت.وإزاء ذلك، فقد دعت "اليونيسيف" والإتحاد الدولي للإتصالات إلى الاستثمار العاجل لسدّ هذه الفجوة الرقمية التي تؤدي إلى استمرار عدم المساواة التي تقسم البلدان والمجتمعات. ووفقاً للتقرير، فإنّ الأطفال والشباب من أفقر الأسر ومن المناطق الريفية والدول ذات الدخل المنخفض يتراجعون أكثر عن أقرانهم، ولا يُترك لهم سوى فرصة ضئيلة للغاية للحاق بهم.وقالت هنرييتا فور، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف): "إن عدم توفر الإنترنت في المنزل لعدد كبير جداً من الأطفال واليافعين هو أكثر من مجرد فجوة رقمية، إنه أخدود رقمي". وأضافت: "لا يؤدي نقص الاتصال إلى تقييد قدرة الأطفال واليافعين على الاتصال عبر الإنترنت فقط. إنه يمنعهم من المنافسة في الاقتصاد الحديث ويعزلهم عن العالم".