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جنون كيم جونغ أون وغرابته.. ما تسمعه عنه قد لا تصدقه!

Lebanon 24
06-12-2020 | 20:30
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رَغْمَ التضييقِ الإعلامي الكبير الذي يمارسُهُ النظامُ الكوري الشمالي، بشأن منعِ انتشارِ الأخبارِ المتعلّقة بالوضعِ الصحي للكوريينَ الشماليين، إلى خارِج الحدود، إلّا أنّ الزعيمَ الكوري الشمالي كيم جونغ أون لم يتمكنْ من تعميةِ الأنظارِ عن التداعي الحاصلِ في بلادِه المعزولة.

في الأشهرِ التسعة الماضية، تفاخرت كوريا الشمالية بأنّ الحكومةَ لم تعثرْ على حالةٍ واحدةٍ من كورونا داخلَ حدودِها، وهو ادعاءٌ اعترضَ عليه المراقبونَ والخبراء في كلِ أنحاءِ العالم على نطاقٍ واسع.

المعلومات بشأنِ فيروس كورونا هناك شحيحة، لكنْ من وقتٍ إلى آخر، تتواردُ أنباءٌ تجعلُك تفتحُ عينيكَ أكثر لترى بوضوح، وتنْصُتَ لمعرفةِ غرائبِ النظامِ وزعيمِهِ.
 
للمزيد.. شاهدوا الفيديو المرفق:
 
المصدر: أخبار الآن
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