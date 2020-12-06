17
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
وفاة عضو بارز في فيلق القدس الإيراني بفيروس كورونا
Lebanon 24
06-12-2020
|
22:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن القائد العسكري البارز في الحرس الثوري الإيراني، ورفيق قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، اللواء عبد الرسول أستوار محمود آبادي، توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.
ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن آبادي الذي له كان نائباً لقائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، وُصف بأنه "المقاتل المشارك" لقاسم سليماني، وكان موجودًا في العراق وسوريا.
وبحسب هذه التقارير، نقل محمود آبادي بعد مرضه إلى طهران وأدخل مستشفى خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري، ودُفن بحضور نائب قائد الحرس الثوري علي فدوي، اليوم الأحد، في شيراز.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "اللواء محمود آبادي الذي كان يعاني من أعراض في الرئة نتيجة تعرضه لهجوم بسلاح كيميائي في الحرب الإيرانية العراقية، توفي مساء أمس إثر إصابته بفيروس كورونا".
وذكرت الوكالة، أن "محمود آبادي عمل كتفا إلى كتف مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق، ومساعده حسين همداني الذي قتل في مدينة حلب عام 2015".
ويعتبر اللواء عبد الرسول أستوار محمود آبادي، أحد قادة المعارك إبان الحرب العراقية الإيرانية، حيث قاد اللواءين "19 فجر" و"35 الإمام الحسين" ضد القوات العراقية، على الجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية.
وأسس محمود آبادي فرقة القوات الخاصة "صابرين" في الحرس الثوري، ودرب القوات البرية في الحرس الثوري، وقاد مقر "حمزة سيد الشهداء" شمال غرب البلاد، وترأس كلية العلوم والفنون القتالية.
تابع
الأكثر قراءة
إطلاق نار وهلع.. هذا ما حصل في مطار بيروت!
Lebanon 24
إطلاق نار وهلع.. هذا ما حصل في مطار بيروت!
14:31 | 2020-12-06
06/12/2020 02:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شباط ليس كما قبله بنوك لبنانية ستختفي من السوق..ماذا سيحّل بأموال مودعيها؟
Lebanon 24
بعد شباط ليس كما قبله بنوك لبنانية ستختفي من السوق..ماذا سيحّل بأموال مودعيها؟
12:00 | 2020-12-06
06/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار على ارتفاعه.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار على ارتفاعه.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:35 | 2020-12-06
06/12/2020 09:35:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد صادم.. رجل عارٍ يتجوّل في مستيتا جبيل! (صورة)
Lebanon 24
مشهد صادم.. رجل عارٍ يتجوّل في مستيتا جبيل! (صورة)
19:35 | 2020-12-06
06/12/2020 07:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عرافة لبنانية تتنبأ الأسوأ في العام 2021.. فضائح وخضات وكوارث في المصارف!
Lebanon 24
عرافة لبنانية تتنبأ الأسوأ في العام 2021.. فضائح وخضات وكوارث في المصارف!
09:00 | 2020-12-06
06/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:59 | 2020-12-06
بومبيو: الضغوط القصوى على إيران أجبرتها على العودة إلى طاولة المفاوضات
23:30 | 2020-12-06
"الفاغنر" الروسية.. تفاصيل خطيرة تكشفها مذكرات قائد عسكري في سوريا
23:00 | 2020-12-06
اليسار الأميركي مصرّ على دعم إيران... أسئلة يعجز عن الإجابة عليها
22:58 | 2020-12-06
لقاح كورونا وصل إلى السعودية وجاهز للاستخدام
22:00 | 2020-12-06
تقرير: وسائل إعلام روسية موالية للكرملين تسوق للقاح الروسي في أمريكا اللاتينية
21:30 | 2020-12-06
دعوات لايرلندا لمواجهة حملة الصين ضدّ الإيغور
فيديو
مليونا ونصف المليون دولار كلفتها: تعرفوا إلى "الوحش".. سيارة الرئيس الأميركي الأكثر أمانا بالعالم (فيديو)
Lebanon 24
مليونا ونصف المليون دولار كلفتها: تعرفوا إلى "الوحش".. سيارة الرئيس الأميركي الأكثر أمانا بالعالم (فيديو)
17:00 | 2020-12-06
07/12/2020 01:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يحسم ديربي تورينو في الوقت القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يحسم ديربي تورينو في الوقت القاتل! (فيديو)
15:00 | 2020-12-06
07/12/2020 01:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يخرج عن صمته بشأن سفره للسعودية ولقاء الأمير محمد بن سلمان سرا (فيديو)
Lebanon 24
نتنياهو يخرج عن صمته بشأن سفره للسعودية ولقاء الأمير محمد بن سلمان سرا (فيديو)
11:30 | 2020-12-06
07/12/2020 01:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact