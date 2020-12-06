وفاة عضو بارز في فيلق القدس الإيراني بفيروس كورونا

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن القائد العسكري البارز في الحرس الثوري الإيراني، ورفيق قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، اللواء عبد الرسول أستوار محمود آبادي، توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن آبادي الذي له كان نائباً لقائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، وُصف بأنه "المقاتل المشارك" لقاسم سليماني، وكان موجودًا في العراق وسوريا.وبحسب هذه التقارير، نقل محمود آبادي بعد مرضه إلى طهران وأدخل مستشفى خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري، ودُفن بحضور نائب قائد الحرس الثوري علي فدوي، اليوم الأحد، في شيراز.وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "اللواء محمود آبادي الذي كان يعاني من أعراض في الرئة نتيجة تعرضه لهجوم بسلاح كيميائي في الحرب الإيرانية العراقية، توفي مساء أمس إثر إصابته بفيروس كورونا".وذكرت الوكالة، أن "محمود آبادي عمل كتفا إلى كتف مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق، ومساعده حسين همداني الذي قتل في مدينة حلب عام 2015".ويعتبر اللواء عبد الرسول أستوار محمود آبادي، أحد قادة المعارك إبان الحرب العراقية الإيرانية، حيث قاد اللواءين "19 فجر" و"35 الإمام الحسين" ضد القوات العراقية، على الجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية.وأسس محمود آبادي فرقة القوات الخاصة "صابرين" في الحرس الثوري، ودرب القوات البرية في الحرس الثوري، وقاد مقر "حمزة سيد الشهداء" شمال غرب البلاد، وترأس كلية العلوم والفنون القتالية.