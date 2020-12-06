عربي-دولي

وفاة عضو بارز في فيلق القدس الإيراني بفيروس كورونا

Lebanon 24
06-12-2020 | 22:30
A-
A+
Doc-P-772491-637428727883677045.jpg
Doc-P-772491-637428727883677045.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن القائد العسكري البارز في الحرس الثوري الإيراني، ورفيق قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، اللواء عبد الرسول أستوار محمود آبادي، توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن آبادي الذي له كان نائباً لقائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، وُصف بأنه "المقاتل المشارك" لقاسم سليماني، وكان موجودًا في العراق وسوريا.

وبحسب هذه التقارير، نقل محمود آبادي بعد مرضه إلى طهران وأدخل مستشفى خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري، ودُفن بحضور نائب قائد الحرس الثوري علي فدوي، اليوم الأحد، في شيراز.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "اللواء محمود آبادي الذي كان يعاني من أعراض في الرئة نتيجة تعرضه لهجوم بسلاح كيميائي في الحرب الإيرانية العراقية، توفي مساء أمس إثر إصابته بفيروس كورونا".

وذكرت الوكالة، أن "محمود آبادي عمل كتفا إلى كتف مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق، ومساعده حسين همداني الذي قتل في مدينة حلب عام 2015".

ويعتبر اللواء عبد الرسول أستوار محمود آبادي، أحد قادة المعارك إبان الحرب العراقية الإيرانية، حيث قاد اللواءين "19 فجر" و"35 الإمام الحسين" ضد القوات العراقية، على الجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية.

وأسس محمود آبادي فرقة القوات الخاصة "صابرين" في الحرس الثوري، ودرب القوات البرية في الحرس الثوري، وقاد مقر "حمزة سيد الشهداء" شمال غرب البلاد، وترأس كلية العلوم والفنون القتالية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2020-12-06
23:30 | 2020-12-06
23:00 | 2020-12-06
22:58 | 2020-12-06
22:00 | 2020-12-06
21:30 | 2020-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website