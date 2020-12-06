مظاهرات جديدة متفرقة للمعارضة في بيلاروسيا

تظاهر أنصار المعارضة في بيلاروسيا مجددا، الأحد، في شوارع مينسك، للمطالبة برحيل الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، عبر تنظيم عدد من التجمعات الصغيرة بدلاً من المسيرة الكبيرة التي كانت تُنظم عادة في وسط العاصمة.وأفادت وسائل إعلام محلية عن عشرات التجمعات في أحياء مختلفة في المدينة؛ وأُحصي حوالى ثلاثين تجمعاً الأحد الماضي.وكتبت قناة "نيكستا لايف" على تلغرام التي تنسق التعبئة: "في مينسك ومدن أخرى، يتجمع المتظاهرون محلياً في صفوف طويلة، رغم توقيفات يتعرض لها المارة بشكل عشوائي تماماً".وبحسب منظمة "فياسنا" غير الحكومية، تم توقيف 35 شخصاً على الأقل، معظمهم في العاصمة.