عربي-دولي

مظاهرات جديدة متفرقة للمعارضة في بيلاروسيا

Lebanon 24
06-12-2020 | 19:30
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تظاهر أنصار المعارضة في بيلاروسيا مجددا، الأحد، في شوارع مينسك، للمطالبة برحيل الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، عبر تنظيم عدد من التجمعات الصغيرة بدلاً من المسيرة الكبيرة التي كانت تُنظم عادة في وسط العاصمة.

وأفادت وسائل إعلام محلية عن عشرات التجمعات في أحياء مختلفة في المدينة؛ وأُحصي حوالى ثلاثين تجمعاً الأحد الماضي.

وكتبت قناة "نيكستا لايف" على تلغرام التي تنسق التعبئة: "في مينسك ومدن أخرى، يتجمع المتظاهرون محلياً في صفوف طويلة، رغم توقيفات يتعرض لها المارة بشكل عشوائي تماماً".

وبحسب منظمة "فياسنا" غير الحكومية، تم توقيف 35 شخصاً على الأقل، معظمهم في العاصمة.
 
واعتُقل صحافيان بيلاروسيان في غرودنو غرب البلاد، قرب الحدود مع بولندا وليتوانيا.

وصباحاً، وُضعت خراطيم المياه ومعدات أخرى تابعة لقوات الأمن الخاصة في وسط مينسك وتعرض الاتصال بشبكات عدة على غرار تطبيق تلغرام الذي يستخدمه المتظاهرون للتنسيق في ما بينهم، إلى اضطرابات.

ومُنع الوصول إلى الساحات الرئيسية ومحطات المترو في وسط مينسك والمباني الحكومية.

وكتبت زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا من منفاها في فيلينوس على تلغرام "كل مسيرة هي تذكير بأن البيلاروسيين لن يستسلموا، لن نسمح بأن نُحرم من حقوقنا وبأن نغضّ نظرنا عن الجرائم".

ويتجمع أنصار المعارضة في مواكب صغيرة وكثيرة تضمّ بين مئات وآلاف الأشخاص، منذ أسابيع عدة.
 
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