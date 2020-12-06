17
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
مظاهرات جديدة متفرقة للمعارضة في بيلاروسيا
Lebanon 24
06-12-2020
|
19:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تظاهر أنصار المعارضة في بيلاروسيا مجددا، الأحد، في شوارع مينسك، للمطالبة برحيل الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، عبر تنظيم عدد من التجمعات الصغيرة بدلاً من المسيرة الكبيرة التي كانت تُنظم عادة في وسط العاصمة.
وأفادت وسائل إعلام محلية عن عشرات التجمعات في أحياء مختلفة في المدينة؛ وأُحصي حوالى ثلاثين تجمعاً الأحد الماضي.
وكتبت قناة "نيكستا لايف" على تلغرام التي تنسق التعبئة: "في مينسك ومدن أخرى، يتجمع المتظاهرون محلياً في صفوف طويلة، رغم توقيفات يتعرض لها المارة بشكل عشوائي تماماً".
وبحسب منظمة "فياسنا" غير الحكومية، تم توقيف 35 شخصاً على الأقل، معظمهم في العاصمة.
واعتُقل صحافيان بيلاروسيان في غرودنو غرب البلاد، قرب الحدود مع بولندا وليتوانيا.
وصباحاً، وُضعت خراطيم المياه ومعدات أخرى تابعة لقوات الأمن الخاصة في وسط مينسك وتعرض الاتصال بشبكات عدة على غرار تطبيق تلغرام الذي يستخدمه المتظاهرون للتنسيق في ما بينهم، إلى اضطرابات.
ومُنع الوصول إلى الساحات الرئيسية ومحطات المترو في وسط مينسك والمباني الحكومية.
وكتبت زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا من منفاها في فيلينوس على تلغرام "كل مسيرة هي تذكير بأن البيلاروسيين لن يستسلموا، لن نسمح بأن نُحرم من حقوقنا وبأن نغضّ نظرنا عن الجرائم".
ويتجمع أنصار المعارضة في مواكب صغيرة وكثيرة تضمّ بين مئات وآلاف الأشخاص، منذ أسابيع عدة.
تابع
الأكثر قراءة
إطلاق نار وهلع.. هذا ما حصل في مطار بيروت!
Lebanon 24
إطلاق نار وهلع.. هذا ما حصل في مطار بيروت!
14:31 | 2020-12-06
06/12/2020 02:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شباط ليس كما قبله بنوك لبنانية ستختفي من السوق..ماذا سيحّل بأموال مودعيها؟
Lebanon 24
بعد شباط ليس كما قبله بنوك لبنانية ستختفي من السوق..ماذا سيحّل بأموال مودعيها؟
12:00 | 2020-12-06
06/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار على ارتفاعه.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار على ارتفاعه.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:35 | 2020-12-06
06/12/2020 09:35:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد صادم.. رجل عارٍ يتجوّل في مستيتا جبيل! (صورة)
Lebanon 24
مشهد صادم.. رجل عارٍ يتجوّل في مستيتا جبيل! (صورة)
19:35 | 2020-12-06
06/12/2020 07:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عرافة لبنانية تتنبأ الأسوأ في العام 2021.. فضائح وخضات وكوارث في المصارف!
Lebanon 24
عرافة لبنانية تتنبأ الأسوأ في العام 2021.. فضائح وخضات وكوارث في المصارف!
09:00 | 2020-12-06
06/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:59 | 2020-12-06
بومبيو: الضغوط القصوى على إيران أجبرتها على العودة إلى طاولة المفاوضات
23:30 | 2020-12-06
"الفاغنر" الروسية.. تفاصيل خطيرة تكشفها مذكرات قائد عسكري في سوريا
23:00 | 2020-12-06
اليسار الأميركي مصرّ على دعم إيران... أسئلة يعجز عن الإجابة عليها
22:58 | 2020-12-06
لقاح كورونا وصل إلى السعودية وجاهز للاستخدام
22:30 | 2020-12-06
وفاة عضو بارز في فيلق القدس الإيراني بفيروس كورونا
22:00 | 2020-12-06
تقرير: وسائل إعلام روسية موالية للكرملين تسوق للقاح الروسي في أمريكا اللاتينية
فيديو
مليونا ونصف المليون دولار كلفتها: تعرفوا إلى "الوحش".. سيارة الرئيس الأميركي الأكثر أمانا بالعالم (فيديو)
Lebanon 24
مليونا ونصف المليون دولار كلفتها: تعرفوا إلى "الوحش".. سيارة الرئيس الأميركي الأكثر أمانا بالعالم (فيديو)
17:00 | 2020-12-06
07/12/2020 01:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يحسم ديربي تورينو في الوقت القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يحسم ديربي تورينو في الوقت القاتل! (فيديو)
15:00 | 2020-12-06
07/12/2020 01:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يخرج عن صمته بشأن سفره للسعودية ولقاء الأمير محمد بن سلمان سرا (فيديو)
Lebanon 24
نتنياهو يخرج عن صمته بشأن سفره للسعودية ولقاء الأمير محمد بن سلمان سرا (فيديو)
11:30 | 2020-12-06
07/12/2020 01:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact