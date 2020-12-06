عربي-دولي

وزير الخارجية السوري يصل الى طهران في زيارة رسمية (صور)

Lebanon 24
06-12-2020 | 21:21
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كشفت وكالة سانا الرسمية أن وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد وصل طهران مساء اليوم في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تلبية لدعوة من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
 
 
 
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فيصل المقداد

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