وزير الخارجية السوري يصل الى طهران في زيارة رسمية (صور)

كشفت وكالة سانا الرسمية أن وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد وصل طهران مساء اليوم في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تلبية لدعوة من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.