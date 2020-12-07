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سينوفاك الصينية تحصل على 500 مليون دولار لتطوير لقاح "كورونا"

Lebanon 24
07-12-2020 | 07:30
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قالت شركة سينوفاك بايوتيك الصينية إنها حصلت على نحو 500 مليون دولار لتمويل تطوير لقاح لكوفيد-19.

وأضافت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها تتوقع أن تتمكن من تصنيع 300 مليون جرعة لقاح سنويا وأنها تهدف إلى الانتهاء من بناء منشأة إنتاج ثانية بنهاية 2020 لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية للقاح كوفيد-19 إلى 600 مليون جرعة.
وقالت الشركة إن المستثمر هو شركة سينو للمنتجات الصيدلية الحيوية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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