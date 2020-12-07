بعد الأنباء عن تدهور صحة خامنئي وتسليم نجله مجتبى.. تعرّفوا إلى "حارس بوابة المرشد"

انتشرت في الآونة الأخيرة تقارير عديدة تحدّثت عن تدهور صحة المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، وذهبت هذه التقارير إلى حدّ الادعاء أنّ خامنئي نقل جميع صلاحياته إلى نجله مجتبى. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول أنباء من هذا النوع، علماً أنّ أي رواية رسمية إيرانية لم تصدر بعد. من هو مجتبى خامنئي؟مجتبى هو الإبن الثاني للمرشد خامنئي، وهو من مواليد 8 أيلول العام 1969. ويوصف بأنه "حارس بوابة المرشد الأعلى"، ويعتبره البعض أكثر تشددًا من أبيه، إذ نشأ منذ نعومة أظفاره في أحضان التيار المحافظ.اسمه الكامل مجتبى علي جواد الحسيني خامنئي، وهو الابن الثاني من بين ستة خامنئي، بعد شقيقه مصطفى، وله شقيقان آخران هما: محسن ومیثم، وشقيقتان. وأمه هي: السيدة خجسته. وُلد في مشهد شمال شرقي إيران.متزوج من ابنة رئيس البرلمان السابق غلام عادل. وتعتبر التقارير مجتبي أنّه يحتل المرتبة الثانية بعد محمد غولبايجاني، رئيس مكتب المرشد الأعلى، وفقا لوثائق وزارة الخارجية الأميركية.وسبق للإدارة الأميركية أن أكّدت أهمية خامنئي داخل مكتب المرشد الأعلى في تشرين الثاني 2019، عندما تمت معاقبته، فوفقا لوزارة الخزانة، "قام القائد الأعلى بتفويض جزء من مسؤوليات قيادته إلى مجتبى خامنئي، الذي عمل عن كثب مع قائد".تحدثت كثير من التقارير عن سيطرة مجتبى على قوات الباسيج وغيرها من الحركات شبه العسكرية، ويقول أحد أقاربه إن "مجتبى يمتلك عقلية مماثلة لأبيه، ولديه نظرة ثاقبة في القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية"، مضيفًا أن لديه علاقات جيدة مع الحرس الثوري ومع قائد "فيلق القدس" الراحل قاسم سليماني، ولكنه بالطبع لا يتمتع بسلطة والده.وقام المرشد بتفويض جزء من مسؤوليات قيادته إلى مجتبى خامنئي، الذي عمل عن كثب في الحرس الثوري، وأيضًا مع قوات الباسيج. وبالفعل هناك العديد من حلقات الوصل التي تربط بين مجتبى خامنئي والقوى الأمنية والعسكرية في إيران، بحسب ما تسرد التقارير.الرابط الأول: شخصية غامضة بعيدة عن أضواء وسائل الإعلام، اسمه آية الله عزيز خوشوقت، وكان عضوًا في مجلس الخبراء، وهو هيئة دستورية تعيّن المرشد الأعلى عبر الانتخاب من بين أعضائه، وترشح خوشوقت لرئاسة الجمعية في تموز 2007. ولكنه خسر أمام رفسنجاني. وكان من كبار مؤيدي مجتبى. مع العلم بأن مصطفى (شقيق مجتبى الأكبر)، متزوج من ابنة خوشوقت. وتوفي في شباط 2013.وكان خوشوقت قريبًا ومؤثرًا في حركة "أنصار حزب الله"، وهي جماعة تستخدم في كثير من الأحيان لقمع المظاهرات. ولا يزال الغموض والسرية يحيط بهذه الحركة.الرابط الثاني: بين مجتبى والجماعات شبه العسكرية هو العميد سيد محمد حجازي، القائد السابق لقوات الباسيج. وهو أحد مساعدي مجتبى خامنئي ووثيق الصلة به، ويعمل الآن في مكتب المرشد الإيراني.الرابط الثالث: بين مجتبى والحركات شبه العسكرية هو حسين الطيب، قائد قوات الباسيج. وهو رجل دين متشدد، تعرف إلى مجتبى خلال دراسته معه على يد مصباح يزدي.نفوذ مجتبى خامنئي السياسيومن خلال هذه الروابط الثلاثة وغيرها، مارس مجتبى خامنئي نفوذه على العديد من الأجهزة الأمنية والعسكرية، بحسب التقارير. ومن بينها القوات التي تتصدى للاحتجاجات الشعبية التي تشتعل بين الحين والآخر في الشارع الإيراني. ومن خلالها أيضًا لعب مجتبى خامنئي دورًا كبيرًا في الحياة السياسية، وكان من أبرز أعماله مساهمته في انتخاب الرئيس السابق أحمدي نجاد عام 2005، وتدخل أيضًا في إعادة انتخاب نجاد 2009.ويعد دعم مجتبى لنجاد في انتخابات 2005 هو أول ظهور إعلامي وسياسي له، الأمر الذي أثار حفيظة البعض ومن بينهم شيخ مهدي كروبي، الذي وجه رسالة للمرشد الأعلى في 20 حزيران 2005، اشتكى فيها مجتبى قائلًا "بالرغم من أن مواقف سيادتكم شفافة فإن هناك أنباء تتحدث عن دعم نجلكم الموقر – السيد مجتبى – لأحد المرشحين".مجتبى والحرس الثوري.. علاقة غامضةفي الوقت نفسه، تقول تقارير إن مجتبى يرتبط بعلاقات قوية بكبار قادة الحرس الثوري، إلا أنه لم تظهر أدلة كثيرة تدعم هذه الفرضية. وبسبب الغموض الذي يحيط بالآراء السياسية لكبار الضباط بشكل عام، وعدم تداول معلومات شفافة عنهم، كانت هناك شائعات بأن العميد علي فضلي، الذي فقد عينه اليسرى في الحرب العراقية الإيرانية، وقائد قوات الحرس الثوري الإيراني في محافظة طهران، عارض الحملة القمعية الصارمة ضد المتظاهرين، والتي قيل إن الأوامر بالتصدي لها صدرت عن مجتبى خامنئي.ويتردد أيضًا أن كلًّا من فضلي والجنرال محمد علي جعفري، القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني لمدة 10 سنوات، يعارضان تدخلات مجتبى خامنئي في الشؤون العسكرية.مجتبى لخلافة والده؟هناك اعتقاد سائد بين كثير من المراقبين بأن خامنئي يعدّ ابنه مجتبى لخلافته، ويتردد اسمه كثيرًا بين أبرز الشخصيات المرشحة لشغل كرسي المرشد الأعلى بعد وفاة أبيه، إلا أن هذه الآراء هي مجرد تكهنات حتى الآن. هناك الكثير من العقبات التي تقف في طريق خامنئي الابن، فالظروف التي وصل فيه والده إلى ذلك المنصب تختلف كثيرًا عن هذه الأيام بينها تجدد النقاش في أوساط الدينية والسياسية بأنه لا ينبغي أن يكون في منصب الحاكم "فقيه واحد فقط" (المرشد الأعلى)، بل لا بد أن يدار الحكم عبر ""مجلس الفقهاء". ومن أهم مؤيدي هذه الفكرة رفسنجاني وآية الله عبد الله جوادي أمولي، وهو رجل دين محافظ.