وزير خارجية فنزويلا يصف بومبيو بـ"الزومبي"

رد وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياس، على تصريح نظيره الأميركي مايك بومبيو بشأن الانتخابات البرلمانية في بلاده، واصفا إياه بـ" الزومبي".





وأضاف: "وزير الخارجية بومبيو، اقبل الحقيقة بهدوء وتواضع.. لقد عانيت في فنزويلا من فشل كامل.. نأمل أن تعود الدبلوماسية قريبا إلى وزارة الخارجية والبيت الأبيض". وكتب أرياس على "تويتر": "تحدث الزومبي! على الرغم من أنه، كما صرح رئيسه دونالد ترامب، تم ارتكاب تزوير الانتخابات في الولايات المتحدة".وأضاف: "وزير الخارجية بومبيو، اقبل الحقيقة بهدوء وتواضع.. لقد عانيت في فنزويلا من فشل كامل.. نأمل أن تعود الدبلوماسية قريبا إلى وزارة الخارجية والبيت الأبيض".

هذا ووصف بومبيو، الأحد، الانتخابات التشريعية في فنزويلا التي قاطعتها المعارضة وشهدت حتى الظهر نسبة مشاركة محدودة بأنها "مهزلة".



وكتب بومبيو على تويتر، "ما يحصل في فنزويلا اليوم هو تزوير ومهزلة".



وأضاف، أن "النتائج التي أعلنها نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي لن تعكس إرادة الشعب الفنزويلي".