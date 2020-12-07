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طائرة تحط بسلام في مطار جون كينيدي بعد تهديد بوجود قنبلة

Lebanon 24
07-12-2020 | 09:30
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قالت وسائل إعلام أميركية، مساء الأحد، إن طائرة هبطت بسلام في مطار جون كينيدي بمدينة نيويورك، بعد أنباء عن تهديد محتمل بوجود قنبلة على متنها.
 
وقال المتحدث باسم هيئة الموانئ الأميركية، لينيس رودريغيز، إن الطائرة هبطت بسلام في مطار جون كينيدي حوالي الساعة (3:45 عصر الأحد بالتوقيت المحلي)، بعد أنباء عن تهديد بوجود قنبلة على متنها، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز".

وأضاف المتحدث باسم هيئة الموانئ الأميركية، أن الشرطة تفحص الطائرة الآن بعد إخلاء ركابها البالغ عددهم 250 شخصا.
وأكد رودريغيز، أنه تم إغلاق مدرج داخل المطار بسبب التحقيقات الجارية.
 
وفي ذات الصدد، قال الحساب الرسمي لمطار كينيدي على "تويتر": "بسبب حادث مستمر، يمكن رصد موظفي الطوارئ في حالة نشطة في مطار جون إف كينيدي، يرجى العلم أن المطار يعمل بكامل طاقته ولا يوجد تأخير في الرحلات الجوية".

ولم تذكر التقارير الواردة، هل عثرت الشرطة القنبلة داخل الطائرة أم كان مجرد إنذار كاذب.
المصدر: سبوتنيك
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