عربي-دولي

لقاح "كورونا" يصل إلى السعودية و4 فئات في انتظار الحصول عليه

Lebanon 24
07-12-2020 | 10:00
A-
A+
Doc-P-772677-637429307471703978.jpg
Doc-P-772677-637429307471703978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح الدكتور عارف العمري استشاري الأحياء الطبية والأمراض الوراثية بالسعودية أن لقاح كورونا وصل المملكة ومن المنتظر أن تحصل علية أربع فئات أولا.
وقال العمري لقناة "الإخبارية" السعودية إن لقاح كورونا الأن بالمملكة وأنه جاهز للاستعمال، مؤكدا أن المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، ودور الرعاية الخاصة والممارسين الصحيين، هم الفئات الأولى باستخدام التطعيم حاليًّا، مؤكداً أن هناك آلية ستعلن عنها وزارة الصحة بالمملكة قريباً، حسبما نقلت صحيفة "الوسط".

وأوضح العمري أن هذه الفئات المقصودة والمستهدفة على مستوى المملكة العربية السعودية ستتلقى اللقاح دون تفريق بين مدينة وأخرى، مؤكدًا أن اللقاح آمن جدًا وليس له اضرار.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، قبل ذلك، أن المملكة العربية السعودية تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جدًا مع شركات مصنعة للقاح فيروس كورونا، مؤكداً إلى أن المملكة العربية السعودية ستكون من الدول الأولى التي سيتوفر بها اللقاح.

وكشف العبد العالي في مؤتمر مستجدات فيروس كورونا، أمس الأحد، أنه سيعلن قريبًا عن آلية التسجيل وطريقة أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد، بعد التأكد من مأمونيته وفعاليته.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية أكد ، أمس الأحد، أن حكومة بلاده أبرمت عدة اتفاقيات مهمة مع شركات مطورة للقاحات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لتوفير اللقاح للمملكة فور اعتماده.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2020-12-07
09:30 | 2020-12-07
09:00 | 2020-12-07
08:30 | 2020-12-07
08:00 | 2020-12-07
07:30 | 2020-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website