21
o
بيروت
23
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
لقاح "كورونا" يصل إلى السعودية و4 فئات في انتظار الحصول عليه
Lebanon 24
07-12-2020
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرح الدكتور عارف العمري استشاري الأحياء الطبية والأمراض الوراثية بالسعودية أن لقاح كورونا وصل المملكة ومن المنتظر أن تحصل علية أربع فئات أولا.
وقال العمري لقناة "الإخبارية" السعودية إن لقاح كورونا الأن بالمملكة وأنه جاهز للاستعمال، مؤكدا أن المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، ودور الرعاية الخاصة والممارسين الصحيين، هم الفئات الأولى باستخدام التطعيم حاليًّا، مؤكداً أن هناك آلية ستعلن عنها وزارة الصحة بالمملكة قريباً، حسبما نقلت صحيفة "الوسط".
وأوضح العمري أن هذه الفئات المقصودة والمستهدفة على مستوى المملكة العربية السعودية ستتلقى اللقاح دون تفريق بين مدينة وأخرى، مؤكدًا أن اللقاح آمن جدًا وليس له اضرار.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، قبل ذلك، أن المملكة العربية السعودية تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جدًا مع شركات مصنعة للقاح فيروس كورونا، مؤكداً إلى أن المملكة العربية السعودية ستكون من الدول الأولى التي سيتوفر بها اللقاح.
وكشف العبد العالي في مؤتمر مستجدات فيروس كورونا، أمس الأحد، أنه سيعلن قريبًا عن آلية التسجيل وطريقة أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد، بعد التأكد من مأمونيته وفعاليته.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية أكد ، أمس الأحد، أن حكومة بلاده أبرمت عدة اتفاقيات مهمة مع شركات مطورة للقاحات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لتوفير اللقاح للمملكة فور اعتماده.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
بعد شباط ليس كما قبله بنوك لبنانية ستختفي من السوق..ماذا سيحّل بأموال مودعيها؟
Lebanon 24
بعد شباط ليس كما قبله بنوك لبنانية ستختفي من السوق..ماذا سيحّل بأموال مودعيها؟
12:00 | 2020-12-06
06/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وهلع.. هذا ما حصل في مطار بيروت!
Lebanon 24
إطلاق نار وهلع.. هذا ما حصل في مطار بيروت!
14:31 | 2020-12-06
06/12/2020 02:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد صادم.. رجل عارٍ يتجوّل في مستيتا جبيل! (صورة)
Lebanon 24
مشهد صادم.. رجل عارٍ يتجوّل في مستيتا جبيل! (صورة)
19:35 | 2020-12-06
06/12/2020 07:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
اختبار شخصية: طريقة جلوسك تكشف الكثير عنكِ!
Lebanon 24
اختبار شخصية: طريقة جلوسك تكشف الكثير عنكِ!
12:00 | 2020-12-06
06/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كاي" تجمع مايا دياب بطليقها عباس ناصر من جديد (فيديو)
Lebanon 24
"كاي" تجمع مايا دياب بطليقها عباس ناصر من جديد (فيديو)
14:45 | 2020-12-06
06/12/2020 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:30 | 2020-12-07
العالم يسجل رقما قياسيا سلبيا.. أعلى حرارة في شهر تشرين الثاني
09:30 | 2020-12-07
طائرة تحط بسلام في مطار جون كينيدي بعد تهديد بوجود قنبلة
09:00 | 2020-12-07
وزير خارجية فنزويلا يصف بومبيو بـ"الزومبي"
08:30 | 2020-12-07
الكونغرس يسابق الزمن لتجنب الإغلاق الحكومي مع تفشي الجائحة
08:00 | 2020-12-07
بعد الأنباء عن تدهور صحة خامنئي وتسليم نجله مجتبى.. تعرّفوا إلى "حارس بوابة المرشد"
07:30 | 2020-12-07
سينوفاك الصينية تحصل على 500 مليون دولار لتطوير لقاح "كورونا"
فيديو
مليونا ونصف المليون دولار كلفتها: تعرفوا إلى "الوحش".. سيارة الرئيس الأميركي الأكثر أمانا بالعالم (فيديو)
Lebanon 24
مليونا ونصف المليون دولار كلفتها: تعرفوا إلى "الوحش".. سيارة الرئيس الأميركي الأكثر أمانا بالعالم (فيديو)
17:00 | 2020-12-06
07/12/2020 10:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يحسم ديربي تورينو في الوقت القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يحسم ديربي تورينو في الوقت القاتل! (فيديو)
15:00 | 2020-12-06
07/12/2020 10:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يخرج عن صمته بشأن سفره للسعودية ولقاء الأمير محمد بن سلمان سرا (فيديو)
Lebanon 24
نتنياهو يخرج عن صمته بشأن سفره للسعودية ولقاء الأمير محمد بن سلمان سرا (فيديو)
11:30 | 2020-12-06
07/12/2020 10:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact