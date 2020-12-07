عربي-دولي

بعد انتظار 4 ساعات في المطار.. السماح لـ 200 راكب إسرائيلي بدخول دبي (فيديو)

Lebanon 24
07-12-2020 | 11:00
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سمحت السلطات الإماراتية لنحو 200 راكب إسرائيلي بدخول دبي، بعد انتظار دام لأكثر من 4 ساعات في المطار، وفق إعلام عبري.

 

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن وزارة الخارجية الإماراتية أبلغت الإسرائيليين الذين وصلوا دبي على متن طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي"، أنه سيسمح لهم بالدخول بعد ملء نماذج التأشيرة الإلكترونية.

 

فيما قالت القناة (12) إنه تم السماح للركاب الإسرائيليين بدخول دبي بعد ساعات "مرهقة للأعصاب"، منعوا خلالها من مغادرة المطار بدعوى "تغيير ترتيبات التأشيرة".

 

اللافت ما كشفه مصدر إسرائيلي مطلع على التفاصيل للقناة حول سبب المشكلة، إذ قال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "إن ما حدث جاء نتيجة أمور على المستوى السياسي بين البلدين".

 

وأضاف: "ما تسبب في الحادث الاستثنائي هو على ما يبدو مشكلة في طريقة سير العمل بين الدولتين"، دون مزيد من التفاصيل.

 

وأكد المصدر أنه هناك احتمال بفرض تكاليف مالية على التأشيرات الإسرائيلية إلى دبي.

 

وقال كوبي، وهو راكب إسرائيلي كان من العالقين في مطار دبي: "هناك احتقار كامل، الناس هنا قضوا الليل بدون نوم أي شخص يحمل جواز سفر أجنبي لم يعد هنا. من المؤسف أن هذا ما يحدث بعد أن تأكدنا من أن كل شيء على ما يرام".

 

وكانت شركة "يسرائير" قد أعلنت عن تعطيل رحلاتها من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى دبي عقب الواقعة، إلا أنها ومع حل المشكلة أعلنت استئناف رحلاتها بشكل عادي.

 

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، بدء تفعيل تأشيرات دخول الإسرائيليين إلى البلاد.

 

المصدر: روسيا اليوم
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