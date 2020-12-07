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أردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي للتخلص من "العمى الاستراتيجي"

Lebanon 24
07-12-2020 | 12:30
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دعا الرئيس التركي، رجب طيّب أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى التخلّص مما سمّاه "العمى الاستراتيجي"، لافتاَ إلى أن الحلّ الدائم في شرقي المتوسط يتطلب منح الدبلوماسية فرصة.

 

وقال أردوغان في كلمة متلفزة، في ورشة عمل حول شرق المتوسط في أنطاليا : "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي أمام التطورات في البحر المتوسط، إذا كان يراد إيجاد حل دائم لمشكلة البحر المتوسط فيجب منح الدبلوماسية فرصة"، مضيفاً "على الاتحاد الأوروبي التخلص من العمى الاستراتيجي".

 

كما أعلن أردوغان أنّ الأبحاث العلمية تشير إلى وجود ما بين "3.5  و10 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي شرقي المتوسط".

 

ويقيم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، أسباب فرض عقوبات على تركيا، بسبب نزاع على الغاز في البحر المتوسط قبل أن يقرر زعماء الاتحاد ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم بفرض إجراءات عقابية.

 

ولن يتخذ الوزراء قرارات في اجتماعهم، تاركين ذلك لقمة يعقدها يوم الخميس زعماء الاتحاد الأوروبي الذين طلبوا من تركيا في تشرين الأول الماضي التوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط أو مواجهة العواقب.

 

ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي، تركيا الأسبوع الماضي إلى التوقف عن ممارسة لعبة "القط والفأر"، من خلال تقديم تنازلات تتراجع عنها بعد ذلك.

المصدر: سبوتنيك
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