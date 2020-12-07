ظريف والمقداد يبحثان في طهران القضايا ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في العاصمة طهران، وذلك في أوّل زيارة خارجية للمقداد بعد تعيينه على رأس الديبلوماسية السورية خلفاً للوزير الراحل وليد المعلّم.

وبحسب ما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، فقد وصل المقداد إلى طهران مساء أمس الأحد في زيارة رسمية إلى إيران تلبية لدعوة نظيره الإيراني.



وكان في استقبال الوزير المقداد والوفد المرافق له لدى وصوله إلى طهران عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية وأعضاء السفارة السورية في طهران.



ويجري المقداد خلال الزيارة عدة لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين تتركز حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات إضافة إلى تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.