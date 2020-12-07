عربي-دولي

ظريف والمقداد يبحثان في طهران القضايا ذات الاهتمام المشترك

Lebanon 24
07-12-2020 | 13:30
A-
A+
Doc-P-772721-637429384283844625.jpg
Doc-P-772721-637429384283844625.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في العاصمة طهران، وذلك في أوّل زيارة خارجية للمقداد بعد تعيينه على رأس الديبلوماسية السورية خلفاً للوزير الراحل وليد المعلّم.
 
وبحسب ما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، فقد وصل المقداد إلى طهران مساء أمس الأحد في زيارة رسمية إلى إيران تلبية لدعوة نظيره الإيراني.

وكان في استقبال الوزير المقداد والوفد المرافق له لدى وصوله إلى طهران عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية وأعضاء السفارة السورية في طهران.

ويجري المقداد خلال الزيارة عدة لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين تتركز حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات إضافة إلى تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2020-12-07
14:30 | 2020-12-07
14:00 | 2020-12-07
13:00 | 2020-12-07
12:30 | 2020-12-07
12:00 | 2020-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website