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ليس "كورونا".. مرض "غامض" يجتاح الهند!

Lebanon 24
07-12-2020 | 14:00
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كشفت وسائل إعلام هندية، أنّ أحد سكان مدينة إلورو بولاية أندرا براديش في جنوب الهند، توفي بمرض "غامض"، وتم نقل 315 آخرين إلى المستشفى بأعراض نفس المرض.
 
وبحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية عن صحيفة "The Hindu" الهندية، أنّ أعراض مرض "غير معروف"، بدأت بالظهور بين مجموعة من المواطنين، وتم نقلهم إلى المستشفيات السبت، وبحلول مساء الأحد وصل عددهم إلى 315 شخصاً، بما في ذلك 46 طفلاً و70 امرأة.

ووفقاً للأطباء، يعاني المرضى من الإغماء والدوخة والصداع وأعراض مرض الصرع. وكانت اختبارات فيروس "كورونا" المستجد لديهم، سلبية النتيجة.  
 
وقال ممثلو السلطات الصحية المحلية: "لم يتم تحديد العامل المسبب للمرض. تم إرسال عينات من الماء والغذاء والدم من المرضى لتحليلها إلى مختبر الفحص الطبي الشرعي".

ويرى بعض الأطباء، احتمال حدوث هذه العدوى الجماعية، نتيجة تلوث الهواء أو بسبب استخدام منتجات غذائية رديئة الجودة.
 
المصدر: روسيا اليوم
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