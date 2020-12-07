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"فلاي دبي" تعتذر لمسافرين إسرائيليين بعد تأخر دخولهم لدبي

Lebanon 24
07-12-2020 | 18:30
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اعتذرت شركة طيران "فلاي دبي" للمسافرين على تأخرهم بعد الوصول إلى مطار دبي الدولي على متن رحلة تسيرها الشركة من إسرائيل إلى دبي.

وقال متحدث باسم "فلاي دبي" في بيان "نعتذر للـ155 راكبا الذين تأخروا عند وصولهم صباح اليوم الاثنين. نراجع الأسباب وراء هذا التأخير، ونفهم أن ذلك كان غير مريح لجداول مسافرينا".

وأضاف المتحدث في بيانه: "هذه ليست مقاييس الخدمة التي نتوقعها لأي من مسافرينا ونعيد التحقق من العملية والإجراءات للحيلولة دون تأخير على الرحلات اللاحقة".

وكانت قناة "i24news" الإسرائيلية قالت إن السلطات الإماراتية، أوقفت مسافرين إسرائيليين على متن طائرة لشركة "فلاي دبي"، عند وصولهم مطار دبي الدولي. 

ولم يتضح سبب التوقيف، ومن المرجح أن يكون ذلك متعلقا بمسألة تأشيرات الدخول غير المنظمة.

المصدر: روسيا اليوم
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